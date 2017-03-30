МИНСК, 31 мар — Sputnik. Министерство образования Беларуси рассказало об изменениях в сроках проведения вступительной кампании для получения высшего образования первой ступени.

Новые сроки проведения приемной кампании были обнародованы вечером в среду, а утром в пятницу постановления Минобразования опубликовало документ. Также ведомство предоставило разъяснения изменениям в сроках.



© Sputnik Илья Питалев Минобр решил, после каких олимпиад можно поступать в вузы без экзаменов

"С целью более полного удовлетворения потребностей абитуриентов предусмотрено разведение по срокам приема за счет средств бюджета (более ранние временные рамки) и приема на платной основе (более поздние временные рамки)", — сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

Как отметили собеседники агентства, сейчас в сроках предусмотрено "удовлетворение интересов абитуриентов, не прошедших по конкурсу на специальности, требующие специального профессионального отбора (творческие, силовые)". Для этих категорий граждан установлены более ранние временные рамки приемной кампании.

По сравнению с 2016 годом, сроки начала приема документов на бюджет сместили на четыре дня — это связано со введением возможности сдавать четыре ЦТ, а также трех резервных дней на тестировании.

Внутренние вступительные испытания начнутся с 18 июля и пройдут в одну сессию, поэтому для участия в них и будущим бюджетникам, и платникам придется подавать документы с 12 по 17 июля.

Также ведомством регламентированы сроки приема документов, проведения собеседования и зачисления на вакантные места на бюджет и на платной основе граждан Луганской и Донецкой областей Украины и установлены сроки подачи документов для выпускников профильных классов педагогической направленности, поступающих на педагогические специальности после прохождения собеседования.

"Завершится вступительная кампания 6 августа", — заключили в Минобразования.