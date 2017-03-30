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Минобразования рассказало об изменениях в сроках приемной кампании
31.03.2017 11:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мар — Sputnik. Министерство образования Беларуси рассказало об изменениях в сроках проведения вступительной кампании для получения высшего образования первой ступени.
Новые сроки проведения приемной кампании были обнародованы вечером в среду, а утром в пятницу постановления Минобразования опубликовало документ. Также ведомство предоставило разъяснения изменениям в сроках.
© Sputnik Илья Питалев
"С целью более полного удовлетворения потребностей абитуриентов предусмотрено разведение по срокам приема за счет средств бюджета (более ранние временные рамки) и приема на платной основе (более поздние временные рамки)", — сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.
Как отметили собеседники агентства, сейчас в сроках предусмотрено "удовлетворение интересов абитуриентов, не прошедших по конкурсу на специальности, требующие специального профессионального отбора (творческие, силовые)". Для этих категорий граждан установлены более ранние временные рамки приемной кампании.
По сравнению с 2016 годом, сроки начала приема документов на бюджет сместили на четыре дня — это связано со введением возможности сдавать четыре ЦТ, а также трех резервных дней на тестировании.
Внутренние вступительные испытания начнутся с 18 июля и пройдут в одну сессию, поэтому для участия в них и будущим бюджетникам, и платникам придется подавать документы с 12 по 17 июля.
Также ведомством регламентированы сроки приема документов, проведения собеседования и зачисления на вакантные места на бюджет и на платной основе граждан Луганской и Донецкой областей Украины и установлены сроки подачи документов для выпускников профильных классов педагогической направленности, поступающих на педагогические специальности после прохождения собеседования.
"Завершится вступительная кампания 6 августа", — заключили в Минобразования.
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Ведомство развело сроки приема на учебу за счет бюджета и на платную форму обучения.
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