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"Как свидетеля". КГБ пришел еще за одним историком, вероятно, из-за дела о "боевиках"

31.03.2017 11:16 — Новости Общества | Tut.by  
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КГБ задержал еще одного выпускника истфака БГУ, вероятно, по делу о массовых беспорядках. Эту информацию TUT.BY подтвердила мать молодого человека. Она пока не хочет разглашать его имя в СМИ.

— Мы узнали только вчера. Из КГБ пришли с обыском на его квартиру. Я на обыске не присутствовала, я нахожусь в полном неведении. Он даже не был в Беларуси во время этих событий (первых задержаний по делу о массовых беспорядках — Прим. TUT.BY).

По словам матери, ей не сообщили, за что забрали сына, лишь сказали: «Как свидетеля». Что изъяли в ходе обыска, она не знает. По информации газеты «Наша Ніва», полученной от подруги молодого человека, — камуфляжный жилет и металлоискатель.

Задержанный родом из Бобруйска, живет в Минске. Как рассказала мать, учился на истфаке БГУ, окончил аспирантуру, сейчас работает в логистике.

Предыдущее задержание по делу о массовых беспорядках произошло 28 марта. В СИЗО КГБ был отправлен 25-летний Александр Зимницкий, сотрудник Национального исторического музея. Как и последний задержанный, он выпускник истфака БГУ, аспирант. Также на истфаке Белгосуинверситета учился задержанный Евгений Полторжицкий.

Сегодня истекает 10-дневный срок, в который первым задержанным по делу о массовых беспорядках должны предъявить обвинение.

Напомним, 21 марта Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси задержали боевиков, готовивших провокацию с оружием. По его словам, они «тренировались в лагерях с оружием», один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей.

Вечером того же дня в разных городах страны начались массовые задержания и обыски. В число задержанных (их на данный момент около тридцати человек) попали бывшие члены движения «Белый легион», которое прекратило свою деятельность в первой половине двухтысячных, бывшие воспитанники официально работающего в Бобруйске военно-патриотического клуба «Патриот», а также активисты «Молодого фронта».

КГБ возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках (ч. 3 ст. 293 УК РБ). Спецслужбы не исключили, что изъятое во время обысков оружие планировалось использовать во время уличных акций 25 марта. Лидеры «Белого легиона» в этих же целях были намерены привлечь активистов «Молодого фронта». Планировалось также прибытие боевиков с Украины, сообщил КГБ.

 
Теги: Минск
 
 
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КГБ задержал еще одного выпускника истфака БГУ, вероятно, по делу о массовых беспорядках. Эту информацию TUT.BY подтвердила мать молодого человека.

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