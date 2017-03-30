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"Как свидетеля". КГБ пришел еще за одним историком, вероятно, из-за дела о "боевиках"
31.03.2017 11:16 — Новости Общества | Tut.by
КГБ задержал еще одного выпускника истфака БГУ, вероятно, по делу о массовых беспорядках. Эту информацию TUT.BY подтвердила мать молодого человека. Она пока не хочет разглашать его имя в СМИ.
— Мы узнали только вчера. Из КГБ пришли с обыском на его квартиру. Я на обыске не присутствовала, я нахожусь в полном неведении. Он даже не был в Беларуси во время этих событий (первых задержаний
По словам матери, ей не сообщили, за что забрали сына, лишь сказали: «Как свидетеля». Что изъяли в ходе обыска, она не знает. По
Задержанный родом из Бобруйска, живет в Минске. Как рассказала мать, учился на истфаке БГУ, окончил аспирантуру, сейчас работает в логистике.
Предыдущее задержание по делу о массовых беспорядках произошло 28 марта. В СИЗО КГБ был отправлен 25-летний
Сегодня истекает 10-дневный срок, в который первым задержанным по делу о массовых беспорядках должны предъявить обвинение.
Напомним, 21 марта Александр Лукашенко
Вечером того же дня в разных городах страны начались
КГБ возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках (ч. 3 ст. 293 УК РБ). Спецслужбы
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КГБ задержал еще одного выпускника истфака БГУ, вероятно, по делу о массовых беспорядках. Эту информацию TUT.BY подтвердила мать молодого человека.
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