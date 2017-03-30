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Павла Северинца снова наказали десятью сутками ареста

31.03.2017 11:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мар — Sputnik. Суд Советского района Минска назначил административное наказание в виде десяти суток ареста сопредседателю оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Павлу Северинцу, сообщили в пресс-службе БХД.

Павла Северинца снова наказали десятью сутками ареста
© Sputnik/ Виктор Толочко
Северинец за "Марш нетунеядцев" в Орше получил 15 суток

Северинец признан виновным в участии в несанкционированном митинге в урочище "Куропаты" 3 марта.

"Исполнение возложили на Фрунзенский райисполком. Пока на воле. Не знаю, где будут брать", — цитирует Северинца пресс-служба БХД.

Северинец вышел на свободу 27 марта после 15 суток административного ареста, которые он получил за участие в несанкционированном "марше нетунеядцев" в Орше.

Активисты около полутора недель протестовали в Куропатах против строительства бизнес-центра. В итоге горисполком остановил строительство, а застройщик вывел со стройплощадки всю технику.

Урочище "Куропаты" под Минском является местом массовых захоронений жертв сталинских репрессий. По некоторым оценкам, здесь похоронено от 30 до 200 тысяч человек. Территория урочища занимает 15 гектаров и охраняется государством.

 
Теги: Минск
 
 
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На этот раз суд наказал одного из лидеров БХД за участие в митинге в урочище "Куропаты" 3 марта.

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