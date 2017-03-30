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Павла Северинца снова наказали десятью сутками ареста
31.03.2017 11:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мар — Sputnik. Суд Советского района Минска назначил административное наказание в виде десяти суток ареста сопредседателю оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Павлу Северинцу, сообщили в пресс-службе БХД.
© Sputnik/ Виктор Толочко
Северинец признан виновным в участии в несанкционированном митинге в урочище "Куропаты" 3 марта.
"Исполнение возложили на Фрунзенский райисполком. Пока на воле. Не знаю, где будут брать", — цитирует Северинца пресс-служба БХД.
Северинец вышел на свободу 27 марта после 15 суток административного ареста, которые он получил за участие в несанкционированном "марше нетунеядцев" в Орше.
Активисты
Урочище "Куропаты" под Минском является местом массовых захоронений жертв сталинских репрессий. По некоторым оценкам, здесь похоронено от 30 до 200 тысяч человек. Территория урочища занимает 15 гектаров и охраняется государством.
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На этот раз суд наказал одного из лидеров БХД за участие в митинге в урочище "Куропаты" 3 марта.
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