В пассажирском поезде «Одесса-Минск», который ехал из Украины в Беларусь, во время досмотра таможенники нашли в личных вещах одного из пассажиров раритетный портрет, сообщается на сайте ведомства .





Портрет с изображением священнослужителя, на груди которого крест на Владимирской ленте в память войны 1853−1856 гг., написан в реалистической манере.

Эксперт таможенной лаборатории установил, что портрет, изготовленный в конце XIX века, является культурной ценностью. Его стоимость, по предварительной оценке, составляет три тысячи долларов.





В отношении 30-летнего украинца Гомельская таможня начала административный процесс.