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В поезде на белорусско-украинской границе гомельские таможенники нашли раритетный портрет

31.03.2017 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
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В пассажирском поезде «Одесса-Минск», который ехал из Украины в Беларусь, во время досмотра таможенники нашли в личных вещах одного из пассажиров раритетный портрет, сообщается на сайте ведомства.


Портрет с изображением священнослужителя, на груди которого крест на Владимирской ленте в память войны 1853−1856 гг., написан в реалистической манере.

Эксперт таможенной лаборатории установил, что портрет, изготовленный в конце XIX века, является культурной ценностью. Его стоимость, по предварительной оценке, составляет три тысячи долларов.


В отношении 30-летнего украинца Гомельская таможня начала административный процесс.

 
Теги: Минск
 
 
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Портрет, изготовленный в конце XIX века, является культурной ценностью. Его стоимость по предварительной оценке составляет три тысячи долларов.

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