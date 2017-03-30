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В поезде на белорусско-украинской границе гомельские таможенники нашли раритетный портрет
31.03.2017 11:59 — Новости Общества | Tut.by
В пассажирском поезде «Одесса-Минск», который ехал из Украины в Беларусь, во время досмотра таможенники нашли в личных вещах одного из пассажиров раритетный портрет, сообщается
Портрет с изображением священнослужителя, на груди которого крест на Владимирской ленте в память войны 1853−1856 гг., написан в реалистической манере.
Эксперт таможенной лаборатории установил, что портрет, изготовленный в конце XIX века, является культурной ценностью. Его стоимость, по предварительной оценке, составляет три тысячи долларов.
В отношении 30-летнего украинца Гомельская таможня начала административный процесс.
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Портрет, изготовленный в конце XIX века, является культурной ценностью. Его стоимость по предварительной оценке составляет три тысячи долларов.
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