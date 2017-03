МИНСК, 30 мар — Sputnik. Если природа не вздумает шутить 1 апреля и порадует обещанной теплой погодой, то идеальным времяпровождением выходных станут пешие, велосипедные или шашлычные (кому что ближе) вылазки.

Если же душа все-таки просит каких-то более острых впечатлений, то в арсенале остаются кино, концерты и всевозможные зрелищные развлечения.

"Призрак в доспехах"

На неделе в прокат вышла фантастическая лента Руперта Сандерса "Призрак в доспехах". Это фантазия на тему одной из главных фобий современного человека: технологии наступают. У Сандерса кибертехнологии подчинили себе все сферы жизни, в виртуальное пространство сместились и преступники. Главная интрига фильма — сможет ли киборг — глава элитного подразделения полиции поймать могущественного хакера. Ради того, чтобы узнать ответ, а также полюбоваться красоткой Скарлетт Йохансон, которая играет одну из главных ролей, собственно и можно сходить на "Призрака в доспехах".

Би-2 в "Минск-Арене"

Новую концертную программу "THE BEST OF" выходцы из белорусского Бобруйска "Би-2" презентовали минувшей осенью. Проехали туром по России, и в это воскресенье готовы сыграть для минской публики.



© Sputnik Виталий Белоусов Солисты группы "Би-2" Шура и Лева (слева направо на первом плане)

Организаторы анонсируют, что со сцены "Минск-Арены" прозвучат более двадцати хитов, созданных за всю историю существования группы. Причем некоторые из композиций не звучали со сцены более 10 лет…

Где: "Минск-Арена".

Когда: 2 апреля в 19:00.

Стоимость билетов — от 50 рублей.

Весенний "Спеўны сход"

Собраться в хорошей компании и попеть в радость и со смыслом — такую возможность предлагают организаторы "Спеўнага сходу" в воскресенье. Идея таких встреч в том, чтобы люди встречались и знакомились, а заодно пели белорусские песни.



© Sputnik Виктор Толочко Девушки поют народные песни на "Гуканне вясны"

В программе нынешнего "сходу" выступление фольклорной группы из Полоцка "Варган". Полоцкие музыканты представят программу народных песен Витебщины. Кроме того, запланированы несколько мастер-классов, а также знакомство с народными весенними песнями и совместное пение.

Где: кафе "Грай".

Когда: в воскресенье в 18:00.

Вход свободный.

Турнир по смешанным единоборствам

В столичном "Прайм Холле" в субботу обещают уникальное сочетание спорта и яркого, динамического шоу. Вечером здесь состоится Международный турнир по смешанным единоборствам. На турнире ждут бойцов со всего мира. Беларусь представят пять спортсменов.

Где: "Прайм Холл".

Когда: суббота в 18:30 .

Информационно-благотворительные концерты и мастер-классы

2 апреля в мире отмечается День распространения информации о проблеме аутизма. По этому случаю в воскресенье в ряде торговых центров Минска запланированы большие информационно-познавательно-развлекательные мероприятия. Будут и мастер-классы для детей, и большие танцевальные флешмобы, и музыкальные сеты от белорусских артистов.

В ТЦ "Замок", к примеру, в 15:30 будут петь "Леприконсы" с Ильей Митько, в ТРЦ "Galleria Minsk" — Георгий Колдун, а в "Столице" в это же время — группа Kiwi Band.



© Фото: Мария Шевченко О детях-аутистах снят необычный фотопроект, увидеть который можно 1 апреля в Национальном художественном музее

Помимо развлекательной составляющей в программу акции включены выступления руководителей объединения "Дети. Аутизм. Родители", Мосгорисполкома и ЮНИСЕФ.

Где: торговые центры Минска "Замок", "Столица", "Galleria Minsk" и ARENAcity.



© Фото: Мария Шевченко Проект о детях с аутизмом: посмотрите на них глазами любящих взрослых

Когда: в воскресенье с 14:00.

Рок-барахолка

Самая странная, как ее позиционируют организаторы, барахолка для меломанов, модников, романтиков и декадентов состоится в культурном центре "Корпус" в воскресенье. Можно будет подарить, найти, обменяться и купить полезные и бесполезные вещи, в том числе одежду, аксессуары и предметы декора. Помимо этого, можно будет нескучно провести время за играми в настолки с Домом Фишера и общением за чашечкой кофе, посмотреть немое кино.

Где: культурный центр "Корпус".

Когда: в воскресенье с 14:00.

Вход свободный.

Фестиваль бонстиков

К ужасу (или к радости) родителей бонстикомания продолжается и ширится. ТРЦ "Титан" в субботу устраивает первый фестиваль бонстиков. Гостям обещают бесплатное шоу с участием сказочных существ, концерт и возможность для маленьких посетителей опробовать игровые зоны.

Предполагается, что торговый центр в этот день превратится в "корабль пришельцев". Бонстики научат детей своему танцу, предложат поиграть и поразгадывать загадки. Кроме того, каждая семья сможет сфотографироваться с героями и бесплатно получить готовый снимок.

Где: ТРЦ "Титан".

Когда: в субботу с 12:00.

Вход свободный.