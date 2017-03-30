Столичные правоохранители задержали двоих граждан Азербайджана, которые в субботу ночью по пути в клуб ограбили молодого человека. Об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.

Сообщается, что 25 марта около 1 часа 40 минут парень шел по улице Кальварийской на вокзал, чтобы уехать ночным поездом в Гомель. Недалеко от магазина он встретил двух мужчин кавказской национальности. Незнакомцы стали требовать отдать телефон.

Парень отказался и получил в нос от одного из злоумышленников. Потом они все же забрали у молодого человека телефон, а он обратился в милицию, которая задержала грабителей.

Ими оказались ранее не судимые граждане Азербайджана 1992-го и 1986-го годов рождения. Они жили недалеко от места происшествия и в ту ночь шли в клуб.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 206 (Грабеж) УК РБ. Санкция данной статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.