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Двое граждан Азербайджана ограбили парня по пути в столичный клуб

31.03.2017 13:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Столичные правоохранители задержали двоих граждан Азербайджана, которые в субботу ночью по пути в клуб ограбили молодого человека. Об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.

Сообщается, что 25 марта около 1 часа 40 минут парень шел по улице Кальварийской на вокзал, чтобы уехать ночным поездом в Гомель. Недалеко от магазина он встретил двух мужчин кавказской национальности. Незнакомцы стали требовать отдать телефон.

Парень отказался и получил в нос от одного из злоумышленников. Потом они все же забрали у молодого человека телефон, а он обратился в милицию, которая задержала грабителей.

Ими оказались ранее не судимые граждане Азербайджана 1992-го и 1986-го годов рождения. Они жили недалеко от места происшествия и в ту ночь шли в клуб.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 206 (Грабеж) УК РБ. Санкция данной статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

 
Теги: Гомель
 
 
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