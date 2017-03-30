Суд Кобринского района 31 марта приговорил местного общественного активиста Александра Меха к семи суткам ареста.

Суд признал его виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии 18 марта в райцентре по ч. 3 ст. 23.34 КоАП Беларуси.

«Я стоял на пешеходной зоне рядом с площадью Ленина и просто разговаривал с людьми. Это показали в суде и милиционеры, выступавшие свидетелями, — дополнил Мех. — Когда за такое судят, иначе как охотой на людей, которые выступают за отмену декрета „о тунеядцах“, это назвать нельзя».

По словам Меха, вечером 28 марта ему домой принесли повестку, что он должен явиться 30 марта в 14.30 в Кобринский РОВД «для участия в процессуальных действиях в качестве лица, в отношении которого ведется административной процесс». В милиции в его отношении составили протокол, после чего доставили в суд Кобринского района, где состоялось первое заседание по делу. 31 марта суд продолжил рассмотрение материалов дела и вынес постановление.

18 марта в Кобрине около 30 человек приняли участие в акции против декрета «о тунеядцах» на площади Ленина. Люди узнали об этом собрании в социальных сетях. Акции как таковой не было, собравшиеся стояли группами и говорили между собой, некоторые давали интервью журналистам. Рядом с площадью, которая, по сути, была оцеплена сотрудниками милиции в форме и гражданской одежде, находилось еще около 150 человек.