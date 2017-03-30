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Неделя леса: с 1 по 8 апреля любой желающий может бесплатно посадить свое дерево

31.03.2017 13:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Первого апреля желающие посадить собственное дерево могут легко осуществить свою мечту — и это не шутка. В субботу по всей стране начинается «Неделя леса».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Восемь дней люди из разных регионов страны будут пополнять леса елями и соснами, а иногда — дубами и кленами.

— В этот раз акция посвящена восстановлению лесов, которые сильно пострадали во время летней стихии, — рассказывает Дарья Лепешко, пресс-секретарь Минлесхоза. — Больше всего деревьев мы планируем посадить в Смолевичском и Червенском лесхозе, а также в Боровлянском спецлесхозе.

В этом году заявки на то, чтобы обзавестись своим деревом, подали уже около 80 тысяч человек. Для тех, кто еще не среди них, но очень хочет, сообщаем: все просто.

— Можно зайти в ближайший лесхоз или лесничество, сказать: хочу посадить дерево, вам назначат день, когда прийти, определят участок и выдадут саженец, — продолжает Дарья Лепешко. — А можно просто позвонить и договориться. Списки с телефонами для добровольных работ опубликованы у нас на сайте.

По словам пресс-секретаря, всем желающим участвовать в акции бесплатно выдадут саженцы и инвентарь для посадок. Кроме того, человеку покажут и расскажут, как правильно сажать деревья.

 
 
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1 апреля желающие посадить собственное дерево могут легко осуществить свою мечту - и это не шутка. В субботу по всей стране начинается "Неделя леса".

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