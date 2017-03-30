МИНСК, 31 мар — Sputnik. СМИ в пятницу сообщили, что по делу о подготовке к массовым беспорядкам в Минске задержаны новые фигуранты, в КГБ данную информацию не комментируют.

21 марта 2017 года президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая Могилев, заявил, что в Беларуси был обнаружен лагерь подготовки боевиков, готовивших беспорядки с применением оружия, и силовики проводят задержания. Государственные телеканалы через сутки сообщили, что КГБ Беларуси возбудил уголовное дело, в рамках которого задержаны 26 человек.

На этой неделе ряд СМИ сообщил о том, что в ходе расследования данного уголовного дела КГБ задержал еще двух человек. КГБ до сих пор данную информацию не комментирует, также нет информации о том, предъявлены ли фигурантам дела обвинения.

Ранее в КГБ сообщили, что по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках (ч. 3 ст. 293 УК РБ) возбуждено уголовное дело. Среди задержанных — активисты незарегистрированных организаций: "Белого легиона" вместе с Мирославом Лозовским, а также "Молодого фронта" с лидером Дмитрием Дашкевичем. Всего, по информации КГБ, задержаны 26 человек.