МИНСК, 31 мар — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси внесло изменения в республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю, соответствующий документ был опубликован в пятницу.

Ведомство пополнило список в некоторых категориях, перечень дополнен пятью новыми веществами.

В список 1 особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в медицинских целях, включены HEX-EN (N-этилгекседрон), MDEVP (N-этилпентилон), 4-MPD (Фенациламины) и TMCP-CHM (Синтетические каннабиноиды-3-карбонилиндолы).

Появилась новая строка и в категории "Химические вещества и их соли, из которых образуются наркотические средства или психотропные вещества в процессе их изготовления или производства" списка 4 прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Дополнило список вещество 1-Фенэтил-4-пиперидон.

Перечень подлежащих госконтролю веществ составляется Минздравом, его согласовывают МВД и Госкомитет судэкспертиз.

Изменения в перечень вступят в силу с субботы 1 апреля.