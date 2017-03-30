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Минздрав расширил перечень наркотических веществ

31.03.2017 13:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мар — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси внесло изменения в республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю, соответствующий документ был опубликован в пятницу.

Минздрав расширил перечень наркотических веществ
© Фото: УВД Гродненского облисполкома
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Ведомство пополнило список в некоторых категориях, перечень дополнен пятью новыми веществами.

В список 1 особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в медицинских целях, включены HEX-EN (N-этилгекседрон), MDEVP (N-этилпентилон), 4-MPD (Фенациламины) и TMCP-CHM (Синтетические каннабиноиды-3-карбонилиндолы).

Появилась новая строка и в категории "Химические вещества и их соли, из которых образуются наркотические средства или психотропные вещества в процессе их изготовления или производства" списка 4 прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Дополнило список вещество 1-Фенэтил-4-пиперидон.

Перечень подлежащих госконтролю веществ составляется Минздравом, его согласовывают МВД и Госкомитет судэкспертиз.

Изменения в перечень вступят в силу с субботы 1 апреля.

 
Теги: Минск
 
 
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Список психотропов и их ингредиентов пополнился пятью новыми веществами.

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