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Белорус пытался провезти через границу 78 кг гашиша
31.03.2017 13:34 — Новости Общества | Tut.by
До 10 лет лишения свободы грозит белорусу за попытку провезти через границу 78 кг гашиша. Брикеты с веществом были спрятаны в конструктивных полостях машины. Подробности
Тайники нашли благодаря слаженной работе таможенников, пограничников и сотрудников милиции.
Машина Nissan под управлением белоруса следовала на въезд из Польши по «зеленому» коридору через пункт пропуска «Брузги». Во время досмотра с помощью техники и служебной собаки внутри автомобиля нашли 178 брикетов с веществом растительного происхождения (общим весом 78 кг). Стоимость задержанного груза оценивается в два миллиона долларов.
Экспертиза подтвердила, что это опасное наркотическое средство гашиш. В отношении белоруса возбуждено дело по ч. 2 ст. 328−1 Уголовного кодекса. Санкция статьи — до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без.
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Стоимость задержанного груза оценивается в два миллиона долларов.
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