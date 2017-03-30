﻿ 31-летний житель Бреста обвиняется в развращении несовершеннолетних девочек. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

31-летний житель Бреста обвиняется в развращении несовершеннолетних девочек

31.03.2017 13:33 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины, которому предъявлено обвинение в развращении несовершеннолетних и действиях сексуального характера, сообщили TUT.BY в управлении Следственного комитета по Брестской области.

Жертв мужчина находил в интернете. Ориентировался преимущественно на несовершеннолетних девочек в возрасте до 16 лет из Бреста, чтобы в перспективе с ними можно было встретиться в городе. Затем он заводил с несовершеннолетними интимную переписку, во время которой подталкивал к ранней половой жизни. Как ранее сообщало УВД Брестского облисполкома, отдельным собеседникам он высылал фотографии и видеоролики порнографического содержания. Он также просил жертв сделать откровенные фото и отправить ему.

В процессе расследования уголовного дела было выявлено свыше 100 бесед такого характера, сообщает управление Следственного комитета по Брестской области.

В одном случае мужчина назначил встречу несовершеннолетней девочке и совершил над ней развратные действия.

В отношении жителя Бреста возбуждено уголовное дело за действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ч. 1 ст. 168 УК) и развратные действия (ч. 1 ст. 169 УК).

Материалы переданы для изучения прокурору. К подследственному применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Личности других пострадавших еще устанавливаются.

Как отметили в УСК, брестские следователи на днях провели встречу с директорами школ по предупреждению преступлений в отношении несовершеннолетних. Во время общения правоохранители обратили внимание на необходимость контроля взрослыми общения детей в социальных сетях и мессенджерах, на форумах различных сайтов и посредством СМС-переписки.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина искал в интернете девочек до 16 лет и заводил интимную переписку, во время которой подталкивал их к ранней половой жизни.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
СМИ сообщают о новых задержанных КГБ по делу "Белого легиона"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика