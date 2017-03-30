Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины, которому предъявлено обвинение в развращении несовершеннолетних и действиях сексуального характера, сообщили TUT.BY в управлении Следственного комитета по Брестской области.

Жертв мужчина находил в интернете. Ориентировался преимущественно на несовершеннолетних девочек в возрасте до 16 лет из Бреста, чтобы в перспективе с ними можно было встретиться в городе. Затем он заводил с несовершеннолетними интимную переписку, во время которой подталкивал к ранней половой жизни. Как ранее сообщало УВД Брестского облисполкома, отдельным собеседникам он высылал фотографии и видеоролики порнографического содержания. Он также просил жертв сделать откровенные фото и отправить ему.

В процессе расследования уголовного дела было выявлено свыше 100 бесед такого характера, сообщает управление Следственного комитета по Брестской области.

В одном случае мужчина назначил встречу несовершеннолетней девочке и совершил над ней развратные действия.

В отношении жителя Бреста возбуждено уголовное дело за действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ч. 1 ст. 168 УК) и развратные действия (ч. 1 ст. 169 УК).

Материалы переданы для изучения прокурору. К подследственному применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Личности других пострадавших еще устанавливаются.

Как отметили в УСК, брестские следователи на днях провели встречу с директорами школ по предупреждению преступлений в отношении несовершеннолетних. Во время общения правоохранители обратили внимание на необходимость контроля взрослыми общения детей в социальных сетях и мессенджерах, на форумах различных сайтов и посредством СМС-переписки.