ГУВД Мингорисполкома объяснило обыски "незаконнчым использованием товарного знака". Задержан телеоператор Алесь Любянчук.

Утром 31 марта в два офиса телеканала "Белсат" в Минске нагрянула милиция с обысками. Милиция конфисковала все компьютеры, видео- и аудитехнику, оставив после себя фактически голые стены.

Якобы еще в начале марта 2017 года в Первомайское РУВД Минска поступило заявление от правообладателя товарного знака "BELSAT" (зарегистрирован гражданином Республики Беларусь в 2001 году) о систематическом нарушении его исключительных прав на объект интеллектуальной собственности.

"В результате проведенных проверочных мероприятий сотрудниками милиции установлен круг лиц, использующих указанный товарный знак в нарушение ст.9.21 КоАП Республики Беларусь (Нарушение авторского права, смежных прав и права промышленной собственности). Для проведения необходимых процессуальных действий по местам их пребывания проведено изъятие аудио- и видеотехники, компьютерного оборудования", - объясняет свои действия ГУВД Мингорисполкома.

4 сентября 2014 года судебной коллегией по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь принято решение о запрете использования товарного знака «BELSAT» на территории Беларуси без соответствующего согласия правообладателя.

После обыска в офисе на Октябрьской улице милиция вместе с техникой "прихватила" и телеоператора Алеся Любянчука, который находился в офисе один.

Представитель "Белсата": обыски вызваны освещением маршем нетунеядцев

"Я думаю, что такое внимание начало наблюдаться к нам в марте после того, как мы подняли наши стримы с акций протеста на спутник. И возможность смотреть эти стримы онлайн получили не только пользователи интернета, но даже те люди, которые живут в деревнях далеких и его не имеют. Они могли смотреть это в телеэфире. После этого мы начали ощущать сильное давление", - пояснил Еврорадио настоящую причину обысков представитель телеканала в Беларуси Алексей Минченок.

На эфир телеканала "Белсат" сегодняшние события не повлияют. Однако в связи с конфискацией техники работать станет гораздо труднее.

Председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец солидарен со своим коллегой относительно причин обыска.

"Повод, как говорят те, кто проводит обыски, это нарушение законодательства об авторской собственности. Но мне кажется, это напрямую связано с тем, как „белсатовцы“ освещали акции протеста в марте. Мы будем разговаривать с минским руководством „Белсата“, будем выяснять, какие действия будут дальше. И мы будем информировать о ситуации, уже это делаем", - цитирует руководителя БАЖ "Радыё Свабода".

Во время и после маршей нетунеядцев, которые прокатились по Беларуси с середины февраля по конец марта, спецслужбы устроили настоящую охоту за журналистами, в том числе и "Белсата" . Сейчас телеоператор "Белсата" Александр Борозенко отбывает 15 суток административного ареста, к которому приговорен Московским судом Минска 27 марта.

25 марта, в День Воли, в Минске спецслужбы жестоко задержали свыше тысячи человек.