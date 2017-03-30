Торговые места на рынках Минска для пенсионеров и инвалидов будут предоставлять бесплатно, сообщили БЕЛТА в управлении торговли и услуг Мингорисполкома.



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Соответствующее соглашение заключено между городским исполнительным комитетом и руководителями рынков. Без оплаты можно реализовывать до 20 килограммов сельскохозяйственной продукции, выращенной на земельном участке, предоставленном для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества.

Бесплатные торговые места предоставляются с 1 апреля до 1 декабря на следующих объектах: «Торговые ряды» (пр. Партизанский, 99); «Чижовский рынок» (пр-д Ташкентский, 5а); «Свелта» (ул. Малинина, 35а); «Серебрянка» (ул. Плеханова, 89); «Велозаводской» (пер. Рабочий, 5); «Московский» (пр. газ. Звязда, 16); «Малиновка» (ул. Есенина, 76); «Уральский» (ул. Фроликова, 8); «Уручье-3» (ул. Никифорова, 51); «Восток» (ул. Славинского, 45а); КТУП «Минский Комаровский рынок» (ул. В. Хоружей, 8); «Раковский кирмаш» (ул. Д. Марцинкевича, 11); «Западный» (ул. Бурдейного, 6); ООО «Торговый дом «Ждановичи» (ул. Тимирязева, 123).

Право на льготу должно подтверждаться документами — удостоверением и справкой о том, что реализуемая продукция произведена физическим лицом и (или) лицами, состоящими с ним в отношениях близкого родства или свойства, на находящемся на территории Беларуси земельном участке, предоставленном для строительства и обслуживания жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства, коллективного садоводства, дачного строительства, огородничества.