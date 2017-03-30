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Семья из Казахстана 16 часов провела в подвале аэропорта Вильнюса

31.03.2017 15:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мар — Sputnik. Планы семьи Юсуповых из Казахстана провести несколько дней в Вильнюсе окончились 16-часовым заточением в аэропорту и последующей депортацией из страны, передает Sputnik Казахстан.

По словам одной из непосредственных участниц событий Адили Юсуповой, ее муж собирался в командировку в Вильнюс, и решил взять с собой жену и троих детей. Все они благополучно получили визы, забронировали отель и отправились в Вильнюс, где неожиданно были задержаны в аэропорту.

Семья из Казахстана 16 часов провела в подвале аэропорта Вильнюса
© flickr.com/ r.g-s
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Собеседница агентства рассказала, что сотрудникам аэропорта не понравились документы граждан Казахстана — у детей и родителей были разные фамилии.

"Один мужчина стоит и говорит: "вы что, не знаете, что это Шенген, а вы сюда приехали?". Многие моменты не помню — я уже расплакалась тогда от обиды. У меня дети плакали, ничего не понимали", — рассказала Юсупова.

Она предположила, что литовские пограничники приняли семью за беженцев, учитывая азиатскую внешность.

В итоге Юсуповых отвели в комнату для депортации, которая находится в подвали аэропорта, и, по словам собеседницы агентства, продержали их там 16 часов.

"Вода там была из-под крана. Только унитаз был и один диван на пятерых, воздуха вообще нет, мне детей так было жалко!" — рассказала мать троих детей.

Позже семью посадили в самолет, который направлялся в Киев. При этом, дорогу в родной Казахстан Юсуповым пришлось оплачивать за своей счет. Визы у всех пятерых членов семьи были аннулированы.

Подробности о злоключениях семьи в Вильнюсе читайте в материале Sputnik Казахстан>>

 
Теги: Минск
 
 
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После женщину вместе с супругом и тремя детьми депортировали в Киев без объяснения каких-либо причин.

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