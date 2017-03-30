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В выходные в Бресте будет солнечно и до +19°С
31.03.2017 15:44 — Новости Общества | Tut.by
1 апреля погоду Беларуси будет определять малоактивный атмосферный фронт, днем на территорию страны будет поступать теплая воздушная масса с юго-запада Европы,
В субботу в Бресте ожидается жара. Утром будет переменная облачность и +9°С…+11°С, а днем воздух прогреется до +17°С…+19°С.
В воскресенье будет ясная погода. Утром температура воздуха составит +8°С…+10°С, днем +17°С…+19°С.
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В субботу и воскресенье днем воздух прогреется до +17°С..+19°С.
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