1 апреля погоду Беларуси будет определять малоактивный атмосферный фронт, днем на территорию страны будет поступать теплая воздушная масса с юго-запада Европы, сообщает республиканский гидромет.





В субботу в Бресте ожидается жара. Утром будет переменная облачность и +9°С…+11°С, а днем воздух прогреется до +17°С…+19°С.

В воскресенье будет ясная погода. Утром температура воздуха составит +8°С…+10°С, днем +17°С…+19°С.