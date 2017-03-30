МИНСК, 31 мар – Sputnik. Бывший начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики следственного управления УСК по Гомельской области получил 5,5 года лишения свободы за мошенничество, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе Могилевского областного суда.

Подполковника юстиции задержали сотрудники КГБ после того, как он неоднократно получил деньги от гражданина для якобы дачи взятки работникам налоговой и ДФР. В отношении офицера УСК был возбужден ряд дел.

"Он признан виновным в завладении имуществом путем обмана – мошенничестве, подстрекательстве к даче вятки в крупном размере", – сказали в суде.

Там также сообщили, что по совокупности мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком пять лет и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Кроме того, суд постановил конфисковать у осужденного имущество, лишить его спецзвания "подполковник юстиции" и на пять лет права занимать должности в правоохранительных органах.