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Бывший офицер УСК получил срок за мошенничество

31.03.2017 15:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мар – Sputnik. Бывший начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики следственного управления УСК по Гомельской области получил 5,5 года лишения свободы за мошенничество, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе Могилевского областного суда.

Бывший офицер УСК получил срок за мошенничество
© flickr.com/ Forstbetrieb Fichtelberg
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Подполковника юстиции задержали сотрудники КГБ после того, как он неоднократно получил деньги от гражданина для якобы дачи взятки работникам налоговой и ДФР. В отношении офицера УСК был возбужден ряд дел.

"Он признан виновным в завладении имуществом путем обмана – мошенничестве, подстрекательстве к даче вятки в крупном размере", – сказали в суде.

Там также сообщили, что по совокупности мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком пять лет и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Кроме того, суд постановил конфисковать у осужденного имущество, лишить его спецзвания "подполковник юстиции" и на пять лет права занимать должности в правоохранительных органах.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд постановил конфисковать у осужденного имущество, лишить спецзвания "подполковник юстиции" и на пять лет права работать в правоохранительных органах.

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