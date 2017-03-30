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Мингорисполком разрешил пенсионерам торговать овощами бесплатно

31.03.2017 15:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мар — Sputnik. Городские власти разрешили пенсионерам и инвалидам продавать овощи на рынках столицы без оплаты за торговые места, сообщили Sputnik в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Без оплаты торговых мест пенсионеры и инвалиды смогут продавать до 20 килограммов сельхозпродукции, выращенной на собственном земельном участке.

"Для этого необходимо будет предъявить пенсионное удостоверение и справку из сельсовета о наличии земли, на которой, собственно, и выращивался товар", — пояснили Sputnik в ГУПР.

Бесплатные торговые места будут предоставляться на минских рынках с 1 апреля по 1 декабря.

В списке рынков — Чижовский, "Серебрянка", Комаровский, Раковский кирмаш, торговый дом "Ждановичи" и ряд других.

 
Теги: Минск
 
 
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Торговые места инвалидам и пенсионерам будут предоставляться бесплатно, если они будут реализовывать до 20 килограммов сельхозпродукции.

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