МИНСК, 31 мар — Sputnik. Городские власти разрешили пенсионерам и инвалидам продавать овощи на рынках столицы без оплаты за торговые места, сообщили Sputnik в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Без оплаты торговых мест пенсионеры и инвалиды смогут продавать до 20 килограммов сельхозпродукции, выращенной на собственном земельном участке.

"Для этого необходимо будет предъявить пенсионное удостоверение и справку из сельсовета о наличии земли, на которой, собственно, и выращивался товар", — пояснили Sputnik в ГУПР.

Бесплатные торговые места будут предоставляться на минских рынках с 1 апреля по 1 декабря.

В списке рынков — Чижовский, "Серебрянка", Комаровский, Раковский кирмаш, торговый дом "Ждановичи" и ряд других.