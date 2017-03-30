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СМИ: из КГБ отпущен первый фигурант дела "Белого легиона"

31.03.2017 16:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мар — Sputnik. Из следственного изолятора КГБ отпустили первого задержанного по делу о подготовке к массовым беспорядкам в Минске, сообщили СМИ. В КГБ данную информацию не комментируют.

СМИ: из КГБ отпущен первый фигурант дела "Белого легиона"
© Sputnik / Виктор Толочко
СМИ сообщают о новых задержанных КГБ по делу "Белого легиона"

Десять дней назад КГБ Беларуси возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках (ч. 3 ст. 293 УК РБ). Среди задержанных — активисты незарегистрированных организаций: "Белого легиона" вместе с Мирославом Лозовским, а также "Молодого фронта" с лидером Дмитрием Дашкевичем. Всего, по информации КГБ, задержаны 26 человек.

В пятницу в СМИ появилась информация о том, что предъявлены обвинения троим из фигурантов данного уголовного дела, которые содержатся в СИЗО КГБ. Их фамилии не уточняются. Кроме того, появилась информация о том, что из СИЗО освободили одного из задержанных — минчанина Сергея Барстка, к которому применена мера пресечения — подписка о невыезде и с него взята подписка о неразглашении информации по данному делу.

Данную информацию в КГБ не комментируют

Как ранее сообщал Sputnik, 21 марта 2017 года президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая Могилев, заявил, что в Беларуси был обнаружен лагерь подготовки боевиков, готовивших беспорядки с применением оружия, и силовики проводят задержания. Государственные телеканалы через сутки сообщили, что КГБ Беларуси возбудил уголовное дело, в рамках которого задержаны 26 человек. На этой неделе ряд СМИ проинформировали о том, что в ходе расследования данного уголовного дела КГБ задержал еще двух человек. Комитет до сих пор данную информацию не комментирует, также нет данных о том, предъявлены ли фигурантам дела обвинения.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Расследование данного уголовного дела проводит Комитет государственной безопасности, но в ведомстве информацию о том, как идет следствие не сообщают.

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