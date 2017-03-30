|
Атамбаев призвал партнеров по ЕАЭС к честной работе
31.03.2017 17:01 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Без хитрости, честно и открыто должны работать участники
«Здесь мы должны работать как товарищи. По-кырзыгски это звучит понятнее - татары, башкиры и другие народы поймут, это звучит как «джолдош», т.е. люди, которые идут одной дорогой к экономическому процветанию. Надо все надуманные вопросы, конечно, решать. Не надо пытаться выиграть за счет более малого или слабого или наоборот пытаться обхитрить более богатого. Нужно быть честными», - призвал партнеров по объединению Атамбаев.
Полную версию
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эксклюзивном интервью телеканалу «Мир» президент Кыргызстана рассказал, как он видит сотрудничество стран-участниц экономического объединения.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии