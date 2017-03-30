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Атамбаев призвал партнеров по ЕАЭС к честной работе

31.03.2017 17:01 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Без хитрости, честно и открыто должны работать участники Евразийского экономического союза, заявил в эксклюзивном интервью телеканалу «Мир» президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

«Здесь мы должны работать как товарищи. По-кырзыгски это звучит понятнее - татары, башкиры и другие народы поймут, это звучит как «джолдош», т.е. люди, которые идут одной дорогой к экономическому процветанию. Надо все надуманные вопросы, конечно, решать. Не надо пытаться выиграть за счет более малого или слабого или наоборот пытаться обхитрить более богатого. Нужно быть честными», - призвал партнеров по объединению Атамбаев.

Полную версию эксклюзивного интервью президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева телеканалу «Мир» смотрите в пятницу после выпуска новостей в 19 часов.

 
Теги: Новости
 
 
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В эксклюзивном интервью телеканалу «Мир» президент Кыргызстана рассказал, как он видит сотрудничество стран-участниц экономического объединения.

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