Путевки на море в этом сезоне бронируют чаще, чем в прошлом, но это не говорит о том, что люди стали богаче. Белорусы все равно в первую очередь смотрят на цену тура. Какие страны для отдыха в этом году интересуют людей и какими новинками удивят туроператоры?





«В Одессу поедут за 200−250 долларов на человека, в Турцию и Грецию — за 1,5 тысячи»

Ольга, лаборант кафедры БелМАПО, два лета подряд ездила с мужем и двумя детьми отдыхать в Грецию. Покупали туры во время раннего бронирования. Говорит, что так получалось на 30 — 50% дешевле, чем в сезон. Но в этом году с деньгами стало сложнее, поэтому рассматривает более бюджетные варианты.

— Детей все равно нужно везти отдыхать. Скорее всего, поедем в Турцию. Помимо цены на путевки, обращаем внимание на то, чтобы в стране было спокойно, не воевали. Например, когда мы отдыхали в Греции, не волновались, что ребенок может выйти за территорию отеля и с ним что-то случится, — рассказывает она.

Тем не менее, количество белорусов, которые отдыхают за границей, сокращается. По статистике Белстата , если в 2015 году 738 671 белорусов отдыхали за границей, то в 2016 году — 495 727. В прошлом году мы чаще всего ездили в отпуск в Болгарию — 58 745 человек, Россию — 57 925, Турцию — 57 735, Украину — 43 481, Египет — 41 929. В Испании отдохнули 24 783 белоруса, в Греции — 22 132, Черногории — 17 761.

Топ популярных в прошлом году направлений для отдыха в этом вряд ли изменится. Туроператоры и турагентства отмечают практически одних и тех же лидеров: Турция, Греция, Болгария, Испания, Египет, Черногория, Италия.





Лилия Кобзик, редактор туристического сайта TIO.BY, уверена, что в этом сезоне туристы настроены сэкономить и найти что-то подешевле.

— Я смотрю на цены и возможности этого сезона, турпакеты… Сильно сэкономить не получится. — говорит она. — Дешевых предложений, каким, например, раньше был Крым, уже нет. Но для тех, кто располагает несколькими сотнями долларов на отдых, есть Одесса и Затока в Украине. Туры в Болгарию тоже в среднем ценовом диапазоне. Все, что дороже Болгарии, — уже для класса людей «выше среднего». А этот класс у нас сильно измельчал, — говорит она.

По ее оценкам, в Одессу поедут на автобусах и автомобилях, потратив на отдых 200−250 долларов на человека, в Турцию и Грецию — за 1,5 тысячи или несколько тысяч долларов на семью.

— Если раньше чуть ли не 500 тысяч белорусов в отдельные годы ездили отдыхать в Крым, то таких показателей теперь не будет ни у одного направления. Сейчас есть какой-то паритет. Например, примерно одинаковое количество людей поедут в Одессу и Болгарию, — говорит она.





Например, в июле 2017 года, по данным туроператора TEZ TOUR, семья из трех человек может отдохнуть 11 ночей в отеле уровня 4* в Турции по системе «все включено» за 1 656 $, в Греция на полупансионе — за 1 882 евро, в Болгарии на полном пансионе — за 1 724 евро, в Египте — за 1 742 $. Для такой же семьи 10 ночей в отеле с завтраками такого же уровня в Испании обойдутся в 2 061 евро.

По словам Лилии Кобзик, еще один вариант для белорусов сэкономить — покупать путевки с вылетом из Киева или Москвы или там же искать горящие туры.

— Горящий тур — всегда риск. Но если человек хочет на море и не столь придирчив к тому, каким будет расстояние от отеля будет до моря, у него есть возможность слетать в Турцию из Киева за 300 долларов. У нас все-таки горящие туры чаще всего стоят от 500 долларов. При этом у нас маленький рынок, и все стараются, чтобы туры не горели. Полетную программу так верстают, чтобы она была ровно по емкости рынка. Если не совпадает, то ее урезают. Но пустыми самолеты не отправляют. А туры горят там, где есть конкуренция: в Киеве, Варшаве, Москве, — уверена она.

В этом году белорусы могут летать в Албанию из Минска и купить тур за 1200 евро на двоих

В этом году турбизнес предлагает белорусам как минимум две новинки: туры с вылетом из Минска в Албанию и путевки в Северный Кипр.

— Албания долгое время была закрыта для туристов, — рассказывает Лилия Кобзик. — Но там прекрасные климатические и природные возможности, два моря — Ионическое и Адриатическое. Албания по цене будет сопоставима с Черногорией.





По словам Руслана Сегенюка, директора туристической компании «Тайм Вояж», 20% туров в Албанию у них, как агентства, которое купило блок мест у туроператора, уже продано. В сезон тур на 10−12 дней в отеле уровня 4* с завтраком на двоих стоит 1200−1500 евро. В июне можно найти тур и за 800 евро на двоих. При этом для белорусов в Албанию не нужны визы.

В этом году туроператор «Аэротрэвел» запустил в Албанию пробную чартерную программу. Самолет летает раз в 10−11 дней. То есть будет 9−12 самолетов за сезон.

— Албания — новое предложение, — говорит Елена Платон, менеджер по продажам туроператора «Аэротрэвел». — Народ еще присматривается, но направление набирает обороты. Внутри страны цены невысокие. Пообедать стоит 5−6 евро на человека. Отдых похож на отдых в Греции. При этом у них многое осталось от итальянской культуры.

По мнению Лилии Кобзик, есть направления в туризме, которые появляются вопреки обстоятельствам. Албания — одно из них.

— Албания обладает большим колоритом и самостийностью. Мы пока этот колорит не понимаем. Они долгое время были законсервированы и жили в определенном режиме, поэтому там повсюду бункеры. В каждом доме был бункер, — рассказывает она. — Но с другой стороны там сохранилась вся этническая составляющая. Если вы приходите в корчму, то видите настоящую корчму. Не стилизованную, как у нас, а настоящую, какой она была сто лет назад: с чугунками, вышиванками и ручниками.





Еще одна новинка сезона — Северный Кипр. С 1974 года Кипр разделен на греческую и турецкую части. Северная называется Турецкая республику Северного Кипра и признана только Турцией.

— Сейчас вроде бы уже нет жесткого холодного отношения между Южным и Северным Кипром. Это дало нашим туроператорам возможность вполне легально возить туда туристов. Наши туроператоры сделали ставку на это направление. Летать туда будем через Ларнаку, это Южный Кипр, и Стамбул в Турции. При пересечении границы Северного Кипра в паспорта не ставят никаких отметок. Вы прилетаете в Ларнаку с шенгенской визой и вам дают вкладыш, что вы были на границе и ее пересекли, — рассказывает она.

Тур в Северный Кипр в среднем стоит 500−700 евро на человека.

Спрос на отдых выше, чем в прошлом году

Представители турбизнеса отмечают, что в этом году спрос на отдых выше, чем в прошлом. Например, в белорусском офисе туроператора TEZ TOUR уточняют, что в среднем рост составил 30−50% в зависимости от направления.

— У этого есть объективные причины: стабильность национальной валюты и гибкая система рассрочки при оплате тура. Например, в январе — феврале первый платеж составлял всего 10%, — говорят там.

Руслан Сегенюк тоже отмечает рост спроса:

— На 30% больше к прошлому году. Туристы начали покупать туры. Может быть, это отложенный спрос либо что-то вроде стабильности появилось. Не падает и уже хорошо.





Лилия Кобзик уверена, что этот год для турбизнеса будет лучше, чем предыдущие два. Но хуже, чем все другие годы на протяжении последних 15 лет:

— Мы не чувствуем стабильности, которая была в те годы. Там тоже было два или три кризиса. Но в экономику возвращались стабильность и драйв. Не думаю, что объемы рынка в этом году достигнут объемов 2013 года. Это просто невозможно.