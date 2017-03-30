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Фабрика "Серж" снова распродает свое имущество

31.03.2017 18:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мар — Sputnik. Имущество занимавшейся производством нижнего белья компании ООО "Серж" вновь выставлено на продажу, соответствующая информация размещена на сайте Верховного суда Беларуси.

В конце сентября 2016 года "Серж" был признан банкротом, компания должна быть ликвидирована до середины сентября 2017 года. После принятия такого решения экономическим судом в сентябре прошлого года "Серж" распродавал остатки готовой продукции, сырья и материалов. В январе компания объявляла о продаже своего имущества, однако торги пройдут в новь — 20 апреля.

Всего на продажу выставлено 77 лотов. В списке на продажу — административные, производственные, складские помещения, а также технологическое оборудование.

В сентябре 2016 года Минфин объявил дефолт по облигациям "Сержа". Ранее владелец "Серж" белорусский бизнесмен Сергей Атрощенко заявлял, что в качестве антикризисной меры и с целью сохранить трудовой коллектив он создал новое юрлицо "Серж-фэшн". Именно эта компания продолжит производство белья под прежним брендом.

Между тем, источники в финансовых кругах отмечали, что регистрация новой компании и перевод в нее уцелевших активов были предприняты бизнесменом как попытка уйти от выполнения своих финансовых обязательств.

 
Теги: Минск
 
 
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Всего на продажу выставлены 77 лотов: от помещений и до технологического оборудования.

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