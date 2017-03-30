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Журналистское расследование о "русском заговоре" в Черногории

31.03.2017 19:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мар — Sputnik. Прокуратура Черногории в скором времени должна предъявить окончательные обвинения о так называемому "делу о попытке государственного переворота".

Осенью 2016 года в день парламентских выборов в Черногории группа сербских и русских националистов якобы при поддержке "российских государственных структур" планировала захватить парламент и убить премьер-министра Черногории Мило Джукановича. В результате были арестованы 14 сербов. По информации правоохранителей, они входили в организацию из 50 человек, готовившую заговор.

"Ключевой (по факту единственный) свидетель обвинения — Александр Синджелич, один из лидеров заговорщиков, руководитель пророссийской организации «Сербские волки», который к тому же воевал на юго-востоке Украины на стороне ДНР/ЛНР", — говорится в журналистском расследовании РИА Новости.

Подробнее о "русском заговоре" и попытке захваты власти читайте в лонриде "За "русским заговором" в Черногории стоит сербский уголовник".

 
Теги: Минск
 
 
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Корреспондент РИА Новости отправился в Донецк, где разобрался с прошлым единственного свидетеля обвинения по делу о попытке госпереворота.

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