Развитие села в Беларуси необходимо поднять на новый уровень, сказал в ноябре 2016 года Александр Лукашенко. Уточнил: нужно посмотреть в будущее. Видимо, слова президента восприняли буквально. Местные власти выбирают «деревни будущего». Что именно там будут развивать и когда заработает этот проект, пока неизвестно. TUT.BY побывал в будущих «деревнях будущего» на Западе и на Востоке — в Могилевской и Гродненской областях — и узнал, чем живут эти села сейчас.

Могилевщина: «Теперь мы, наверное, уже не будем убыточными»





В Могилевской области «деревень будущего» будет как минимум три. Все — в Шкловском районе. Одна из них — агрогородок Окунёвка, находится в 9 километрах от трассы Могилев — Орша. Его «собратья» по проекту «Деревня будущего» — агрогородки Словени и Любиничи — у этой же трассы, но ближе к Орше.

Детальных планов по их усовершенствованию пока нет, рассказал TUT.BY заместитель председателя Шкловского райисполкома Михаил Павлович. Они появятся ближе к маю. Известно, однако, что здесь будут активно строить жилье, развивать производство и социальную сферу.

Окунёвка в весенний солнечный день выглядит очень уютно: чистые улицы и дворы, свежая краска на домах, магазине. По улице на велосипедах мчатся мальчишки — у них каникулы и полная свобода.

— Нам в школе рассказывали про «Деревню будущего». Говорили, что будут строить 50 домов и центр для пожилых людей, — наперебой выпаливают местные Андрей и Леша. Пацаны говорят, что им не хватает каруселей.





Если школьников средних классов в агрогородке немного, то детсадовцев заметно больше. Молодой сельчанин ведет домой дочь, называть имя отказывается. Говорит лишь, что в «Деревне будущего» зарплата должна быть выше, чем сейчас.





По словам окунёвцев, зарплата в местном хозяйстве — 220−260 рублей в месяц. Теперь ОАО «Новое юбилейное» стало частью «Амкодор-Шклов», и рабочие предприятия надеются на повышение заработка примерно на 40%. «Потому что теперь, наверное, уже не будем убыточными», — объясняют они.

На сельхозпредприятии выращивают зерно и зернобобовые, картофель, овощи, семена и рассаду, разводят крупный рогатый скот и свиней. В уже бывшем ОАО работает большинство сельчан. И вопрос зарплат и безубыточной работы организации стоит остро в большинстве семей.





— Будут и еще рабочие места — строят ферму недалеко, говорят, там будут индюшек выращивать, — рассказывает библиотекарь Евгения Тихонова. — Надеемся, что народ к нам потянется. А деток у нас уже больше становится. Да, в школе учеников маловато — школа на грани закрытия, но в детском саду малышей много.

Женщина не только знает в агрогородке буквально каждого, но и является местным «летописцем» — собирает в отдельную папку историю Окунёвки в снимках, ксерокопиях документов и вырезках из газет.





— Нашла где-то в архиве легенду о названии агрогородка. Будто люди, которые тут поселились, жили плохонько, бедно. От голода их спасала рыба. Особенно много в местной речке Авчеса было окуней и слижей. Так и назвали две соседние деревни — Окунёвка и Слижи, — листает самодельную «летопись» Евгения Аркадьевна.

Есть у окунёвцев местные достопримечательности — пусть и находятся они в соседних деревнях. В Слижах, например, стоит знаменитый в округе валун — Синий камень. Раньше приходили к камню люди, обнимали его, просили силы, рассказывали ему о проблемах и, говорят, камень помогал. Однако не так давно его решили зачем-то передвинуть, и камень, говорят, потерял свою силу.





А вот родниковая вода силу не потеряла. Ключ — еще одна гордость сельчан, как и развалины церкви в деревне Слижи. Говорят, глину для ее строительства люди по цепочке передавал из рук в руки, выстроившись в ряд до карьера в километре от храма. А в раствор для прочности кирпича добавляли куриные яйца. Возможно, поэтому остов церкви все еще стоит, несмотря на годы забвения.

Хранится в «летописи» Евгении Тихоновой история о местной жительнице Агафье Тишковой, которая написала письмо Льву Толстому с просьбой прислать ей швейную машинку.

— И что вы думаете — прислал, — смеется библиотекарь.

В библиотеке у нее сегодня было 9 человек — все взрослые. Детвора — тоже частые гости, особенно мальчишки: оккупируют компьютеры и «режутся» по очереди в игры.

Заведующая сельским клубом Валентина Полякова как никто ощущает нехватку «молодой крови».

— У нас раньше такие дискотеки были — ни вздохнуть невозможно было, ни разогнать всех. Но как весело было! А сейчас и концерт провести тяжело — талантливые молодые специалисты приезжают, но мало кто надолго задерживается.





Женщина не унывает и зовет в крохотный клуб. Аккуратное здание стоит чуть поодаль от жилых домов, рядом — палисадник, который сделала сама Валентина Ивановна.

В зале клуба — новые стулья, свежая краска на стенах: здание недавно ремонтировали. Клуб отапливается печью на дровах. По словам Поляковой, Министерство культуры обещало провести паровое отопление.

— Особенно празднично у нас тут перед Новым годом — мы обязательно накануне ставим костюмированное представление. А в новогоднюю ночь собираемся и танцуем до утра, — рассказывает завклуба.





Главный праздник окунёвцев — День Петра и Павла, или Петров день, который празднуют 12 июля. Этот день считают праздником деревни и отмечают его ярмаркой, песнями, танцами.

— Так повелось давно, почему — мы так и не смогли узнать, — поясняет библиотекарь Евгения Тихонова.

День Петра, как его называют в Окунёвке, сельчане отмечают обязательно, несмотря на погоду, а она из года в год будто издевается над окунёвцами: приносит ливни, сильный ветер. В прошлом году в этот день была буря. Но сельчане упорно носят столы из клуба на улицу по несколько раз за день, щелкают семечки, угощают друг друга, веселятся и жгут костры до поздней ночи.





Валентина Полякова говорит, что окунёвские мужики давно и настойчиво просят бильярд. Надеются, что в «Деревне будущего» он все же появится.

— Был бильярдный стол, но он со временем просто развалился. Наши мужчины и ножки ему разные строгали, и сукно пытались залатать, но толку мало — пришлось списать его, — сокрушается женщина.

А еще нет в будущей «Деревне будущего» банкомата, хотя зарплата у всех — на карточках. Снять наличные можно лишь на почте, да и это проблемно, особенно в день зарплаты.





Гродненщина: деревню будущего строили к Олимпиаде-80

Агрогородок Обухово находится примерно в 15 километрах от Гродно. Непривычные для сельской местности многоэтажки видны с трассы М6. В поселке живет чуть больше двух тысяч человек. Недавно Обухово включили в программу «Деревня будущего». Правда, в местном сельсовете говорят, что живет сейчас агрогородок так же, как и подобные села в окрестностях областного центра. А еще здесь нахваливают свою баню, куда приезжают даже из города.









Но этот поселок еще 30 лет назад стал примером благоустройства по-новому. Дело в том, что населенный пункт готовили к Олимпиаде-80. Рядом — аэропорт, который должен был принимать туристов и спортсменов, прибывающих на международные спортивные соревнования из других стран. Именно тогда здесь, рядом с одноэтажной застройкой, появились многоквартирные дома, а в центре местечка — торговый центр, в котором сейчас располагаются несколько продуктовых магазинов, кафе и промтовары. Вероятно, сегодня Обухово имело бы совершенно другой вид, однако большинство прибывающих на Олимпиаду-80 в Москве «пустили» через Брест, а гродненский аэропорт так и остался ждать перспектив.





На вопрос, как здесь живется, местные отвечают: не хуже, чем в городе. Основные рабочие места — в СПК «Обухово». Местные говорят, что здесь можно получить достаточно хорошую зарплату и нахваливают фирменный магазин в центре местечка, где можно подешевле купить мясо. Например, на прилавках лежит несколько сортов фарша — от 6 до 9 рублей за килограмм. Из магазина люди выходят с полными пакетами и говорят, что держать свиней в личном хозяйстве уже невыгодно — все есть в магазине и по доступным ценам. Кстати, еще не так давно в Обухово за мясом ездили из областного центра.





— Да, мы в курсе, что будем селом будущего. Но что это значит — понятия не имеем. А городок наш стал хорошо развиваться при предыдущем председателе СПК, который много сделал для развития Обухово. Посмотрите, какие у нас дома и дороги, — местная жительница Людмила показывает на улицу.





В центре местечка в обед немноголюдно. Только женщины, торгующие домашними заготовками и фасолью в стаканчиках, и еще небольшая очередь около магазина — продают нестандартные яблоки по 13 копеек за килограмм.

В Обухово две школы — общеобразовательная и искусств. И той, и другой обуховцы гордятся. Общеобразовательная мало похожа на деревенскую. На перемене шумно, дети бегают, а директор школы Кристина Исерлис с гордостью рассказывает о своем учебном заведении.





— У нас сильно развито спортивное направление, ведь здесь тренируется профессиональная волейбольная команда «Легион» . Также в школе среди детей популярна вольная борьба и велоспорт, но волейбол — приоритетный. Почти каждый пятый ученик постоянно занимается тем или иным спортом. Есть команда девочек. А еще у нас хорошо развито творческое направление — раньше работал даже драматический театр. Все было на высшем уровне, но, к сожалению, педагог, который руководил студией, уволился, а замену мы так и не нашли, — говорит директор школы.

Здесь сложилась интересная ситуация — школа большая, просторная, штат педагогов укомплектован, а вот детей не хватает. Здесь учатся почти 300 школьников из Обухово и окрестных деревень поменьше.

Хотя, как отмечает директор, двери для талантливых и увлеченных своим делом педагогов здесь всегда открыты.































Здесь, в Обуховской школе, уже 30 лет существует кукольный театр, дети в котором с удовольствием занимаются: сами шьют костюмы, делают декорации. А еще постоянно получают награды на различных конкурсах.

Выходим из школы, на улице стало многолюднее: время обеда. Дедушка Владимир катит велосипед. Он только что сходил в магазин и неспешно возвращается домой. Угощает конфетами. Рассуждает о том, что за последнее время городок стал красивее, аккуратнее, а в магазинах появилось много разных продуктов.

— Былі б грошы. Але раней, калі я працаваў у масцерскіх, такога выбара не было. Жыву ў сваёй хаце. Усе у нас ёсць. «Село будущего»? Не, не чуў. А што тут яшчэ рабіць новага? Баня ёсць. Вунь у яе з горада прыязджаюць — гэта такая ўжо традыцыя. Сам туды не хаджу — дорага, — говорит дедушка.





Наверное, для некоторых сельчан баня действительно дороговата — 5,5 рубля, однако местные говорят, что там «добрая пара», за которую не жалко и отдать такую сумму. Тем более баня работает всего один день в неделю.

Говоря о том, чего хотелось бы добавить в сельскую жизнь, местные сразу же вспоминают про недостроенный бассейн. Еще мечтают, чтобы в поселке открылось еще одно кафе, пока в агрогородке работает единственное заведение, которое закрывается в 19.00. По сути, вся «ночная жизнь» на этом заканчивается.

— Молодежь, конечно, ездит в Гродно или Скидель, — говорят местные жительницы и сразу же начинают рассказывать о том, как им живется: — Так же, как и везде. Если в хозяйстве телятницы или доярки более-менее получают хорошую зарплату — могут и 500 рублей получить, то в самом поселке работы не особо много. Пенсии наши по 300 рублей, знакомая работает уборщицей в школе — там зарплата вообще 250. Выживаем — вот яблоки купили. А дальше уже свои огороды помогают.





Что конкретно изменится в Обухово в ближайшее время — пока непонятно. В Гродненском райисполкоме подготовили для вышестоящих инстанций историческую и экономическую справки. На этом работа по проекту «Село будущего» пока замерла.

— Мы ждем того момента, когда планы станут более конкретными и сразу же начнем их воплощать в жизнь, — рассказали в отделе архитектуры Гродненского райисполкома.