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Лукашенко и Бердымухамедов запустили калийный завод в Туркменистане

31.03.2017 19:55 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Новые возможности. Президенты Беларуси и Туркменистана запустили завод по производству калийных удобрений, сообщает телеканал «МИР 24».

«Здесь шло сражение за то, чтобы проникнуть в глубь земли на полкилометра и достать эту качественную руду, произвести из нее прекрасные калийные удобрения. Думаю, что мы с Гурбангулы и на шельфе сможем шахту построить после того, как здесь прошли подземную реку, заморозив ее при минус 30», - сказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Комбинат способен вырабатывать до полутора миллионов тонн удобрений. Плюс - две тысячи новых рабочих мест. Запуск производства изменит экономику Туркменистана, заявил Александр Лукашенко. Для Минска - это самый крупный зарубежный проект.

 
Теги: Минск
 
 
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Комбинат сможет ежегодно вырабатывать до полутора миллионов тонн удобрений.

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