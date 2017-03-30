Новые возможности. Президенты Беларуси и Туркменистана запустили завод по производству калийных удобрений, сообщает телеканал «МИР 24».

«Здесь шло сражение за то, чтобы проникнуть в глубь земли на полкилометра и достать эту качественную руду, произвести из нее прекрасные калийные удобрения. Думаю, что мы с Гурбангулы и на шельфе сможем шахту построить после того, как здесь прошли подземную реку, заморозив ее при минус 30», - сказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Комбинат способен вырабатывать до полутора миллионов тонн удобрений. Плюс - две тысячи новых рабочих мест. Запуск производства изменит экономику Туркменистана, заявил Александр Лукашенко. Для Минска - это самый крупный зарубежный проект.