|
Лукашенко и Бердымухамедов запустили калийный завод в Туркменистане
31.03.2017 19:55 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Новые возможности. Президенты Беларуси и Туркменистана
«Здесь шло сражение за то, чтобы проникнуть в глубь земли на полкилометра и достать эту качественную руду, произвести из нее прекрасные калийные удобрения. Думаю, что мы с Гурбангулы и на шельфе сможем шахту построить после того, как здесь прошли подземную реку, заморозив ее при минус 30», - сказал президент Беларуси Александр Лукашенко.
Комбинат способен вырабатывать до полутора миллионов тонн удобрений. Плюс - две тысячи новых рабочих мест. Запуск производства изменит экономику Туркменистана, заявил Александр Лукашенко. Для Минска - это самый крупный зарубежный проект.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комбинат сможет ежегодно вырабатывать до полутора миллионов тонн удобрений.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии