2 апреля — День единения народов Беларуси и России

Дорогие белорусы и россияне!

День единения народов Беларуси и России — не просто знаменательная дата в новой истории наших стран, это подтверждение духовной и культурной близости двух братских народов, тесного политического и экономического партнерства.

Нынешний год примечателен вдвойне — началом третьего десятилетия союзного строительства и 25‑летием установления дипломатических отношений между нашими странами.

Преимущества союзной интеграции неоспоримы. Мы вместе вносим большой вклад в обеспечение социальных гарантий и равенства прав белорусов и россиян, а также углубление двусторонних гуманитарных связей.

Высокий уровень доверия позволяет нам тесно взаимодействовать в сфере внешней политики и безопасности.

За сравнительно короткий отрезок времени союзный проект раскрыл огромный созидательный потенциал для дальнейшего развития экономик Беларуси и России. Сплоченные тесными кооперационными связями, взаимодополняемостью наших промышленных и аграрных комплексов, прочными контактами на уровне регионов, мы должны еще более настойчиво и последовательно добиваться создания полноценного единого экономического пространства, устранения всех барьеров, препятствующих развитию нашей интеграции. При этом в соответствии с требованиями времени нам необходимо ориентироваться на наукоемкие и высокие технологии, способные придать импульс двустороннему экономическому развитию.

Признание очевидных успехов союзного строительства, ряд его инновационных наработок вносят весомый вклад в формирование жизнеспособной архитектуры евразийской интеграции.

Однако масштаб достижений не должен восприниматься как данность. Различного рода испытания на прочность обнаруживают их хрупкость. Поэтому совместными усилиями мы сможем эффективно преодолеть трудности, которые диктует нам мировая повестка дня, открыть новые возможности для подъема национальных экономик, повышения благосостояния наших народов и государств.

День единения — символ непреходящей ценности белорусско-российской дружбы. Историческая память и взаимная поддержка всегда были для нас выше любых меркантильных или тактических соображений, и наш общий долг — хранить верность этому судьбоносному выбору, отвечающему ожиданиям и устремлениям народов Беларуси и России.

Убежден, что идущее от жизни стремление людей к совместному созиданию будет успешно реализовываться.

Пусть наши отношения крепнут день ото дня, принося уверенность в будущем, мир и согласие!

От всей души поздравляю вас с Днем единения народов Беларуси и России!

Здоровья и благополучия вам, вашим родным и близким!

Александр Лукашенко