На базе 72‑го гвардейского ОУЦ, 227‑го общевойскового полигона и Военной академии прошел учебный сбор командного состава по руководству боевой подготовкой.

В двухдневном плановом мероприятии приняли участие заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Сергей Потапенко, заместители командующих войсками оперативного командования, заместители командиров соединений, воинских частей, офицеры, которые отвечают за планирование и организацию мероприятий боевой подготовки в подчиненных воинских частях и подразделениях.



Боевая подготовка — это основа основ. В наших Вооруженных Силах качеству обучения военнослужащих традиционно уделяется особое внимание.

— На основе проведенного анализа итогов подготовки войск в прошедшем учебном году, а также отработанных задач и достигнутых результатов в году нынешнем есть необходимость выработать приоритетные направления деятельности должностных лиц органов военного управления, соединений и воинских частей по повышению эффективности руководства боевой подготовкой, уточнить основные пути ее дальнейшего совершенствования для более целенаправленной подготовки войск к предстоящему совместному стратегическому учению вооруженных сил Беларуси и России «Запад‑2017», — отметил в беседе начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил генерал-майор Андрей Некрашевич.



Не менее важная задача сбора — ознакомить его участников с наиболее целесообразной методикой организации и проведения мероприятий боевой подготовки, изучить эффективные формы и способы полевой выучки личного состава, а также на практике уяснить пути решения проблемных вопросов, выявленных в ходе недавней комплексной проверки боеготовности войск.

Необходимо отметить, что с первого дня сбор имел практическую направленность.

Участники сбора подробно проанализировали работу командиров (начальников) по руководству боевой подготовкой в подчиненных соединениях и воинских частях, рассмотрели новые подходы в организации и ведении специальных боевых действий в современных условиях с учетом опыта локальных войн и вооруженных конфликтов. Не были оставлены без внимания вопросы обеспечения безопасности военной службы, а также работа должностных лиц органов военного управления, соединений и воинских частей по предупреждению травматизма среди личного состава в ходе проведения боевой подготовки.



С целью совершенствования знаний и навыков офицеров на сборе был проведен ряд методических и показных занятий.

Участники сбора обменялись опытом, обсудили проблемные вопросы по организации боевой подготовки, высказав свои мнения и предложения по ее совершенствованию. Сообща были найдены способы решения имеющихся проблем.

Интерес вызвало у всех и практическое занятие по актуальной теме «Выработка у военнослужащих психологической стойкости в ходе ведения боя». На тактическом поле были смоделированы психологические факторы ведения боевых действий с использованием не только боевой техники, но и различных пиротехнических средств: взрывпакетов, дымовых шашек. Гремели автоматные очереди, из динамиков доносился грохот разрывов снарядов. Применение в обучении подобных стресс-факторов способствует формированию у воинов необходимой психологической устойчивости, решительности, стойкости и самообладания, то есть готовности к выполнению задач в экстремальных условиях.



На учебных местах участники сбора расставили все точки над i по вопросам совместного решения боевых задач соединений и воинских частей с подразделениями специальных войск, в том числе с применением средств радиоэлектронной борьбы и беспилотных авиационных комплексов.



Практические занятия на 227‑м общевойсковом полигоне завершились проведением розыгрыша боевых действий усиленной мотострелковой роты 339‑го отдельного гвардейского механизированного батальона в ходе ведения специальных войсковых действий в соответствии с замыслом РТУ.

Подполковник Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора