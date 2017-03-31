В период с 27 по 31 марта инспекционная группа Республики Беларусь в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе (далее — ДОВСЕ) провела инспекцию воинской части вооруженных сил Французской Республики, являющейся объектом контроля согласно положениям ДОВСЕ, а также посещение по оценке одной из воинских частей вооруженных сил Французской Республики в рамках Венского документа 2011 года. В ходе инспекции было проверено соответствие наличия ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники инспектируемых воинских частей их уведомленному количеству. В ходе посещения была оценена информация, представленная Французской Республикой государствам — участникам ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года в отношении личного состава, основных систем вооружения и военной техники посещаемой воинской части.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Министерство обороны информирует В период с 27 по 31 марта инспекционная группа Республики Беларусь в рамках Договора об обычных вооруженных...