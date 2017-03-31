|
С юбилеем!
31.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
Сегодня отмечает пятидесятилетие начальник направления территориальной обороны — заместитель военного комиссара Минской области полковник Андрей Кравченко.
Уважаемый Андрей Леонидович!
Лучшие годы, самая яркая и значительная часть вашей жизни отданы благородному делу — защите Отечества. И оглянувшись назад, истинное счастье — осознать, что это время потрачено не зря, испытать чувство гордости за сделанное.
Учеба в Минском суворовском военном училище, Сумском высшем артиллерийском командном дважды Краснознаменном училище имени М. В. Фрунзе, служба в войсках, в военном комиссариате Минской области — основные вехи вашей армейской жизни.
На всех этапах служебной деятельности вас всегда отличала активная жизненная позиция, верность долгу перед Родиной, порядочность и ответственность перед сослуживцами.
Своим трудолюбием, профессионализмом, организаторскими способностями, компетентностью, высокими моральными и нравственными качествами вы заслужили уважение и авторитет у личного состава военных комиссариатов Минской области.
От всей души желаем вам, Андрей Леонидович, крепкого здоровья на долгие годы, неиссякаемой энергии, душевного спокойствия и благополучия, претворения в жизнь всех замыслов, удачи на новом жизненном поприще!
Личный состав военных комиссариатов Минской области
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня отмечает пятидесятилетие начальник направления территориальной обороны — заместитель военного...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии