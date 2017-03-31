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С юбилеем!

31.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Сегодня отмечает пятидесятилетие начальник направления территориальной обороны — заместитель военного комиссара Минской области полковник Андрей Кравченко.

Уважаемый Андрей Леонидович!

Лучшие годы, самая яркая и значительная часть вашей жизни отданы благородному делу — защите Отечества. И оглянувшись назад, истинное счастье — осознать, что это время потрачено не зря, испытать чувство гордости за сделанное.

Учеба в Минском суворовском военном училище, Сумском высшем артиллерийском командном дважды Краснознаменном училище имени М. В. Фрунзе, служба в войсках, в военном комиссариате Минской области — основные вехи вашей армейской жизни.

На всех этапах служебной деятельности вас всегда отличала активная жизненная позиция, верность долгу перед Родиной, порядочность и ответственность перед сослуживцами.

Своим трудолюбием, профессионализмом, организаторскими способностями, компетентностью, высокими моральными и нравственными качествами вы заслужили уважение и авторитет у личного состава военных комиссариатов Минской области.

От всей души желаем вам, Андрей Леонидович, крепкого здоровья на долгие годы, неиссякаемой энергии, душевного спокойствия и благополучия, претворения в жизнь всех замыслов, удачи на новом жизненном поприще!

Личный состав военных комиссариатов Минской области

 
 
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