Впервые практически в полном составе отдельный радиотехнический батальон, покинув пункт постоянной дислокации, развернув радиолокационные станции и полевой лагерь в назначенном районе, выполнял задачи по обнаружению и сопровождению воздушных целей в условиях, приближенных к боевым.

Показное тактическое учение с войсковой частью 25887 проводилось под руководством начальника радио­технических войск ВВС и войск ПВО полковника Игоря Насибянца с привлечением должностных лиц командования ВВС и войск ПВО в качестве руководителей занятий. Оценить и перенять уникальный опыт отдельного батальона были приглашены командиры других воинских частей и подразделений радиотехнических войск.



В полевом лагере были созданы все условия для быта и досуга военнослужащих. Своими силами организовали охрану позиционного района, при этом ее надежность испытали бойцы сил специальных операций Вооруженных Сил.

Как рассказал командир войсковой части 39872 подполковник Алексей Лисица, задействованные в новом позиционном районе силы полностью обеспечили ведение разведки воздушной обстановки имеющимися радиолокационными средствами на всех высотах.

— В ходе нынешнего учения в радиотехнических войсках отдельный батальон впервые был выведен в новый позиционный район, — пояснил Алексей Александрович. — До этого момента подобные задачи выполняли радиолокационные узлы и радиотехнические центры. Сейчас батальон успешно справился с задачами учения, при этом были задействованы все состоящие на его вооружении радио­технические средства. Личным составом получен уникальный опыт, а для командования батальона и радиотехнической бригады обозначены направления совершенствования подобной боевой работы.

Подробно о показном тактическом учении отдельного радиотехнического батальона, личном составе, участвовавшем в мероприятии боевой подготовки радиотехнических войск, читайте в ближайших выпусках нашей газеты.

Подполковник Игорь Жук, «Ваяр», фото автора