2 апреля в Республике Беларусь и Российской Федерации отмечается День единения народов Беларуси и России — праздник, установленный в 1996 и 1997 годах указами президентов Республики Беларусь и Российской Федерации. Празднование Дня единения олицетворяет стремление братских народов к дальнейшей интеграции, сохранению общего духовного единства.





Защита общих ценностей

В Минске прошло заседание Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по информационной политике, на котором депутаты обсудили работу средств массовой информации Союзного государства.

Участники заседания рассмотрели выполнение приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на среднесрочную перспективу в области формирования общего информационного пространства Беларуси и России. В частности, речь шла о работе, проделанной Телерадиовещательной организацией

Союзного государства в 2016 году, распространении журнала «Союзное государство», исполнении бюджета Союзного государства за 2016 год, а также проекте плана издательской деятельности Парламентского Собрания на 2017 год.



Председатель Комиссии по информационной политике Андрей Наумович отметил, что с каждым годом возрастает роль СМИ в мире, а на союзных изданиях лежит двойная ответственность, так как они должны информировать граждан о совместной деятельности двух братских государств.

«Все мы прекрасно понимаем, что в мире происходят перманентные информационные войны, СМИ Беларуси и России не могут оставаться в стороне от информационного противостояния. Они должны проявлять свою активную наступательную позицию в защите наших общих ценностей», — сказал Андрей Наумович.

В свою очередь, заместитель начальника департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного Комитета Союзного государства Денис Безруков проинформировал, что в 2016 году было организовано 18 информационных мероприятий на территории Беларуси и России: круглые столы, экспертно-медийные туры и пресс-туры.

Активно обсуждался вопрос развития Телерадио­вещательной организации Союзного государства. Председатель ТРО Союза Николай Ефимович отметил, что в этом году телеканал отпразднует десятилетний юбилей, в связи с этим зрители станут свидетелями обновления канала.

«Сегодня мы не можем говорить о том, чтобы канал оставался на тех же позициях. Мы обязаны говорить о его перезапуске. Необходимо не только удерживать старых зрителей, но и сделать так, чтобы наш канал привлекал новых людей. Перезапуск и ребрендинг телеканала может стать ключом к успеху главного телевещательного канала Союзного государства», — сказал он.

Обсудили парламентарии плюсы и минусы работы печатных и электронных изданий, включая газеты «Союзное вече», «Союз. Беларусь — Россия» и журнал «Союзное государство». К слову, парламентарии увидели прогресс журнала и отметили хорошую подачу материалов.

В заседании приняли участие депутаты двух стран, представители Постоянного Комитета Союзного государства, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства информации Республики Беларусь, контрольных органов двух стран, а также руководители союзных средств массовой информации.





Обсудили вопросы развития молодежного сотрудничества

Молодежное российско-белорусское сотрудничество обсудили активисты общественных движений Витебской и Смоленской областей во время открытого диалога в Витебске.

Встреча была приурочена ко Дню единения народов Беларуси и России. «Перед торжественным заседанием и концертом в областной филармонии актив нашей организации встретился со студентами Смоленского государственного института искусств и Смоленского государственного университета. Ребята обсудили вопросы развития молодежного сотрудничества, перспективы реализации совместных проектов. Тем более что в межрегиональном взаимодействии уже есть успехи. В дискуссии приняли участие и эксперты — руководители витебских областного и городского исполкомов, советов депутатов, лидеры общественных объединений области, руководители СмолГУ, творческих коллективов Смоленска. Всего мы ожидаем около 40 человек», — пояснил первый секретарь Витебского обкома БРСМ Виктор Глушин.

Он уточнил, что молодежные организации двух регионов реализуют совместный проект «Союзное братство». Осенью 2016 года делегация Витебской области посетила международную профильную смену «Союзное братство» — трехдневную образовательную площадку, которая позволила участникам разработать дальнейший план молодежного сотрудничества России и Беларуси.

В январе этого года состоялся первый белорусско-российский открытый диалог «Союзы молодежи: различны или похожи?» с участием представителей трех организаций — Витебского областного комитета БРСМ, Смоленской областной организации Российского союза молодежи и автономной некоммерческой организации «Ради будущего». Тогда же был закреплен план мероприятий по проекту, подписаны соглашения между Витебским обкомом БРСМ с каждым из двух смоленских партнеров.

В настоящее время идет прием заявок на конкурс проектов молодежных туристических маршрутов «Единое пространство», а также на российско-белорусский фестиваль современного творчества «Навстречу к звездам», при подготовке к которому молодежные коллективы Витебского региона участвуют в мастер-классах в Смоленске.





Поздравление из космоса

Герой России, летчик-космонавт, уроженец Беларуси, Олег Новицкий с орбиты поздравил жителей Беларуси и России с Днем единения народов двух стран.

«Дорогие друзья! Работая сейчас на Международной космической станции на расстоянии нескольких сотен километров над нашей планетой, я от всей души поздравляю вас с Днем единения народов России и Беларуси. Я полностью уверен, что крепкая дружба наших народов будет длиться много-много лет. Россия и Беларусь — поистине братские народы. Примеры тому можно очень легко найти в нашей истории. И я верю, что и будущее наше будет светлым и мирным!»

Напомним, что сейчас Олег Новицкий находится на Международной космической станции в составе 50‑й экспедиции.





«По заповедным местам Поозерья»

Беларусь и Россия создали 500‑километровый трансграничный туристический маршрут «По заповедным местам Поозерья», сообщил журналистам начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Николай Свидинский.

Представитель Минприроды рассказал, что в феврале был подписан план совместных действий по сотрудничеству между особо охраняемыми территориями Беларуси и Ассоциацией заповедников и национальных парков Северо-Запада России на 2017–2020 годы, включающий развитие экологического туризма.

«План содержит целый ряд направлений сотрудничества. В том числе этим документом был создан туристический маршрут «По заповедным местам По­озерья», — пояснил он.

В маршрут протяженностью около 500 км планируется включить сразу несколько национальных парков Беларуси и России — «Браславские озера», «Нарочанский», «Смоленское Поозерье», «Себежский», а также Березинский биосферный заповедник.

«Сейчас сотрудники этих парков и заповедников заняты разработкой конечного продукта, который уже можно будет предлагать туристам», — пояснил Николай Свидинский.

По материалам БЕЛТА и информационно-аналитического портала www.soyuz.by