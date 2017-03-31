Воины-связисты 86‑й бригады связи успешно выдержали экзамен на профессиональное мастерство в ходе состоявшейся здесь сдачи испытаний для присвоения (подтверждения) классной квалификации.

— Недаром говорят в вой­сках: кого выучишь, с тем в разведку и пойдешь, — отмечает заместитель командира бригады подполковник Тохир Асоев. — Как известно, от правильных действий связистов во многом зависит оперативность и скоординированность действий руководства, своевременность и эффективность применения боевых средств и оружия. Поэтому у нас столь большое внимание уделяется подготовке и обучению военных кадров. Военная связь сегодня — это сложный многофункциональный организм, включающий в себя многочисленные узлы связи различного назначения. Она является важнейшим элементом военной инфраструктуры, технической основой системы управления каждым из подразделений.



86‑я бригада связи предназначена для развертывания полевых узлов связи подвижных пунктов управления Министерства обороны Республики Беларусь. Главная ее задача — обеспечение всей системы управления войсками свое­временной, достоверной и безопасной связью.

Приятно, что в присутствии авторитетной комиссии военнослужащие продемонстрировали большую заинтересованность в подтверждении и повышении классности, хороший уровень теоретических знаний и практических навыков, а также глубокое знание техники связи. В частности, в практическую часть испытаний были включены задания по специальной подготовке: необходимо было продемонстрировать навыки подготовки оборудования к работе, его обслуживания, устранения неисправностей.

В испытаниях, которые стали важной составляющей боевой подготовки, приняли участие не только солдаты и сержанты срочной военной службы, но и офицеры, которые личным примером продемонстрировали значение регулярной профессиональной учебы, совершенствования навыков. Одним из тех, кто сдавал в тот день экзамен на классность, был командир батальона мобильных узлов связи подполковник Алексей Левченко. Он работал на станции Р‑423 в различных режимах — и выполнил задачу на отлично.

— Как вы сами можете убедиться, офицеры подают у нас пример во всем, в том числе и в изучении новой техники, — подчеркнул в беседе подполковник Тохир Асоев. — Сейчас на смену аналоговым приходят цифровые системы связи. Традиционно именно 86‑я бригада связи первой получает новые и модернизированные образцы оборудования. Они надежно защищены от помех, способны работать как с аналоговыми, так и с цифровыми сигналами, совместимы с гражданской системой связи. Мы апробируем новинки, при необходимости вносим изменения в действующие нормативы и оценочные показатели. Затем предоставляем данные в управление связи Генерального штаба Вооруженных Сил, где их обобщают. Вот и нынешним испытаниям на классность предшествовали две недели полевого выхода основных батальонов, во время которого был апробирован новый сборник нормативов для специалистов связи Вооруженных Сил, утвержденный приказом министра обороны Республики Беларусь от 11 января 2017 года № 25.

Необходимо добавить: по итогам проведенных испытаний лучшие военнослужащие 86 брс были награждены грамотами и ценными подарками. Кроме того, отличившимся военнослужащим срочной военной службы была объявлена благодарность от имени командира бригады, предоставлено увольнение.

Практически сразу же после завершения испытаний для присвоения (подтверждения) классной квалификации воины 86 брс выехали на учебные полигоны, где на этой неделе проходят занятия по тактико-специальной подготовке. Проводятся они под руководством начальника связи Вооруженных Сил — начальника управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майора Геннадия Казакова. Таким образом, дан старт плановой подготовке к важнейшему событию — совместному российско-белорусскому стратегическому учению «Запад‑2017», которое запланировано на сентябрь текущего года.

Михаил Дубравин, «Ваяр», фото Натальи Огородник

Из первых уст





Лейтенант Ярослав Гиренко, командир взвода связи батальона мобильных узлов связи:

— Служить Отечеству — традиция в нашей семье. Поэтому и я выбрал профессию военного. Есть стремление совершенствовать свои профессиональные навыки, добиться высших результатов. Сегодня в ходе испытаний сдал на 3‑й класс. В целом сложностей не было, ведь если постоянно учиться и пополнять знания — результат будет.



Младший сержант Дмитрий Брукштын, командир отделения энергообеспечения:

— Сдавали на клас­сность — и с поставленной задачей справились успешно. Хочу сказать, что служить здесь интересно, приходится решать много различных задач. Готовимся к учению «Запад‑2017», совершенствуем навыки работы на аппаратных станциях. Учебные занятия с нами проводят офицеры с большим опытом работы.



Сержант Виктор Колесников, командир линейно-кабельного отделения:

— Конечно, волнение было: все-таки сдавали экзамен на классность. В жизни надо испытать свой характер, пройти через трудности… Так что служба в армии — это своего рода закалка для меня. Сейчас вместе со всеми готовлюсь принять участие в учении. Постараюсь не подвести сослуживцев.