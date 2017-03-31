Понимая друг друга с полуслова. 21.by Главная Гороскопы Лото Газеты Курсы валют Веб-камеры Объявления Еще Мобильная версия Реклама Еще Знакомства Гороскоп Юмор Справки Транспорт Телефоны Индексы Абитуриент Предприятия B2B Госорганы Законодательные базы Геокарты Сайты городов Национальный каталог Бизнес Инфо Новости Беларусь Интернет Картинки Лекарства например, курс валют Настройки поиска Найти результаты Со всеми словами С точной фразой C любым из ключевых слов Искать по темам: Все Только Политика Экономика Общество В мире ИноСМИ Происшествия Hi-Tech Здоровье Культура Спорт Авто Период За все время За сегодня и вчера За период С По Тип сортировки По времени По популярности Сравните результаты Google и Яндекс ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще Все новости | Flytothesky | Sputnik Беларусь | Mir24.TV Belarus | Навiны | Ежедневник | БДГ | Tut.by | БT | ОНТ | IT.Tut.by | Bybanner | Еще Сейчас | Сегодня | Вчера | За неделю | | Все газеты | Свободные новости плюс | Аргументы и факты | Республика | Звязда | Народная газета | 7 Дней | Знамя Юности | Белорусская Нива | Еще Еще Новости Hi-Tech Новости Здоровья Новости Авто Афиша Новости Культуры Еще Euroradio Tribuna.com Фактрум Навіны (региональные) Компьютерная Газета Electroname Еще Прессбол БелГазета Главная → Новости → Новости Общества Понимая друг друга с полуслова 31.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета Размер текста: A A A Гвардии ефрейтор Евгений Плясун 0 Ссылка на источник 0 В блог В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Понимая друг друга с полусловаГвардии ефрейтор Евгений Плясун Загрузка... 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