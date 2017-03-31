Профессионализм, любовь к людям, выдержка и терпение, умение корректно обращаться с пациентами, работать внимательно и чутко (ведь доброе слово, сказанное каждому обратившемуся за медицинской помощью, приносит только пользу) — вот основные критерии врачебной профессии, которую однажды и на всю жизнь выбирает тот, кто хочет спасать людей от болезни, а значит, желает им счастья. О таком враче наш сегодняшний рассказ.



…Рядом с корпусами 432-го Главного военного клинического медицинского центра Вооруженных Сил Республики Беларусь расположено семиэтажное здание амбулаторного центра. Здесь, среди 20 специализированных и 11 лечебно-диагностических отделений и кабинетов учреждения, в 2004 году получило постоянную прописку обновленное отделение дневного пребывания. С самого первого дня его небольшой, но очень дружный и профессиональный коллектив возглавила Наталья Александровна Ширшова. Ее врачебная деятельность — доказательство того, как профессионализм, верность мечте, умение не останавливаться перед трудностями помогают достичь поставленной цели и работать по-современному, на перспективу и, главное, на благо людей.

Разве здоровье не чудо?

Ее приход в медицину был предопределен. Наталья родилась в семье потомственных врачей и офицеров. Любознательная, энергичная, успевающая по всем школьным предметам девочка каждый день видела в белых халатах маму и отца, которые любили свою благородную профессию и были этим счастливы. Их первая дочка всем сердцем желала быть похожей на своих родителей. И после школы поступила в Витебский государственный медицинский институт. Когда Наталья Ширшова стала студенткой, у нее было ощущение, что за спиной выросли крылья, — она каждый день убеждалась в том, что сделала правильный выбор.

Нередко, спеша на занятия в медицинский институт, она вспоминала детство. Наталья росла в военных городках в самых разных точках СССР и не только. В первый класс пошла в Монголии. В военном городке, расположенном в пустыне Гоби, в одном небольшом доме вместе с семьей Ширшовых жила монгольская семья, в которой было десять детей. Каждый день они вместе играли и, не зная языка, тем не менее понимали друг друга. Наташа очень подружилась с Монхором (в переводе с монгольского его имя означает «длинный нос») — он был очень добрым и веселым. Все дети военного городка собирались вместе, рассказывали разные истории, а родители-монголы готовили вкусный чай с бараниной и молоком в одной пиале. Маленькой Наташе на всю жизнь запомнились огромные черные грифы с голыми шеями, на которых дети кричали «кыш!», величавые верблюды и цветущая верблюжья колючка. Но больше всего — песчаные бури, когда песком заметало все вокруг: чтобы выйти из дома, приходилось совками и лопатами откапывать входную дверь.

За десять школьных лет дочери военного врача пришлось поменять восемь среднеобразовательных учебных заведений в самых разных городах: Ульяновск, Ленинград, Самара… Десятый класс Наталья окончила в немецком городе Эрфурте.

Ее отец — в то время начальник медицинской части военного госпиталя, талантливый врач-хирург, полковник медицинской службы Александр Ширшов служил в Группе советских войск в Германии. Мама — врач-гинеколог — всегда шла по жизни рядом с отцом. Офицерские жены тех лет не представляли себе иной судьбы, кроме одной — быть вместе с мужем, где бы офицеру ни довелось служить.