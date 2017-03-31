В Могилеве прошла девятая встреча городов-побратимов Беларуси и России. Главная тема обсуждения - увеличение товарооборота между странами. Конкретные предложения выслушала корреспондент телеканала «МИР 24» Наталья Казей.

Политики, бизнесмены и инвесторы из 35 российских и 24 белорусских городов приехали в Могилев, чтобы обсудить интеграционное сотрудничество. И, конечно, на первый план вышла экономика.

Например, товарооборот Беларуси и Брянской области в прошлом году вырос на 14%. Сегодня в Союзном государстве акцент делают на региональном сотрудничестве. Партнеры Беларуси в торгово-экономической сфере - 80 областей России.

«Это будет польза для углубления нашего взаимного сотрудничества, в том числе по всем направлениям, которые интересуют ту или иную делегацию», - сообщил первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гумиснкий.

Только за последние четыре года в экономику Могилева привлекли почти полмиллиона долларов прямых иностранных инвестиций, треть из них - российские. В свободной экономической зоне «Могилев» сейчас реализуется масштабный проект, здесь строят предприятие по выпуску технического углерода. Белорусы и россияне не скрывают, что им есть чему учиться друг у друга.

«В Минске, например, очень много решений по вопросам транспортной безопасности, это ведь не последнее дело. Например, в Москве никак не могут разрулить ситуацию с транспортными пробками, а в Беларуси решают этот вопрос», - заявил генеральный директор Международной Ассамблеи столиц и крупных городов Владимир Селиванов.

Тише едешь - богаче будешь, уверены участники встречи городов-побратимов. Не надо сразу замахиваться на миллиарды. Каждый новый проект, пусть и небольшой, создает новые рабочие места.За 17 лет Беларусь и Россия вместе создали больше четырех миллионов рабочих мест.

Встреча городов-побратимов приурочена ко Дню единения народов Беларуси и России, который отмечается 2 апреля.