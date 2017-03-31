МИНСК, 31 мар — Sputnik. Брестский чулочный комбинат к 1 апреля выпустил подарочные наборы, состоящие из трех носков, сообщили Sputnik на предприятии.

"Мы выпустили вот такой вот комплект из 3 носков: 1 пара + 1 запасной", — рассказали на комбинате.

Носки при этом упакованы в жестяные банки. Собеседники агентства пояснили, что третий носок может пригодиться, если один из пары "пострадает" в результате первоапрельского розыгрыша.

Напомним, это не первая подобная акция от ОАО "Брестский чулочный комбинат". Так, этой зимой предприятие поздравило мужчин с 23 февраля консервированными носками , серия носков в банках была выпущена и к 8 Марта .