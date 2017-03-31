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Комплект из трех носков выпустили в Бресте к 1 апреля
31.03.2017 20:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мар — Sputnik. Брестский чулочный комбинат к 1 апреля выпустил подарочные наборы, состоящие из трех носков, сообщили Sputnik на предприятии.
"Мы выпустили вот такой вот комплект из 3 носков: 1 пара + 1 запасной", — рассказали на комбинате.
Носки при этом упакованы в жестяные банки. Собеседники агентства пояснили, что третий носок может пригодиться, если один из пары "пострадает" в результате первоапрельского розыгрыша.
Напомним, это не первая подобная акция от ОАО "Брестский чулочный комбинат". Так, этой зимой
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Авторы идеи уверены, что 1 апреля в результате розыгрышей может "пострадать" один носок, на этот случай и придуман запасной.
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