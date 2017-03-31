МИНСК, 1 апр — Sputnik. Известный поэт Евгений Евтушенко находится в больнице в США в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на супругу Марию Новикову.

"Он в больнице, он в тяжелом состоянии. Врачи проводят исследования, пытаются понять, что происходит и что делать", — сказала она.

Летом 2015 ода поэт перенес операцию на сердце, которая прошла успешно — В московском госпитале Бурденко Евтушенко установили кардиостимулятор.

В сентябре 2013 года Евгению Евтушенко была ампутирована нога.

Евгений Евтушенко 18 июля отметил 84-летие. Советский и российский поэт получил известность также как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер.