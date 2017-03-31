Шестиклассник Кастусь Жибуль едва дотягивается до выключателя, но своим примером уже рушит стереотипы об аутизме. Свой первый стишок он сочинил в год и семь месяцев, в восемь — его рассказы публиковал взрослый литжурнал «Макулатура». Сейчас ему 12, и по его сказке ставят уникальный мюзикл «Чыгунка» — второй спектакль Семейного инклюзив-театра «i». Каково это — быть родителями особенного, но гениального ребенка, рассказал отец Кастуся, белорусский поэт и литературовед Виктор Жибуль.





«Мы с Верой подумали: „Вот круто!“ и стали за ним записывать»

Можно предположить, что Костин писательский дар — скорее закономерность, нежели случайность: оба родителя, Виктор и Вера Жибули, талантливые литераторы. Виктор — поэт и драматург, Вера (до замужества Бурлак) — поэт, переводчик и музыкант. Их произведения переведены на многие языки.

— Мы познакомились на филфаке, на встрече с российским поэтом Дмитрием Приговым. Пока на кафедре белорусской литературы проходило обсуждение, мы с Верой обменивались записками, причем это были палиндромы. Позже мы с друзьями создали музыкальную группу, стали набирать людей, и я вспомнил, что Вера пишет и исполняет интересные песни. И мы предложили ей роль вокалистки и инструменталистки. Вместе ходили на репетиции, я часто подносил Верину гитару. Репетиции плавно перетекали в романтичные свидания, — рассказывает Виктор.





Молодые люди поженились, в 2005 году у них родился сын Костя. Литературный талант стал проявляться раньше, чем мальчик научился самостоятельно есть. В возрасте года и семи месяцев он придумал свое первое поэтическое произведение.

— Мы с Верой подумали: «Вот круто!» — и начали за ним записывать. В три года он мог выдать такое: «Бабры спускаюцца з гары, у іх марозіва ўнутры. Бабры зусім ня дзікія, у іх хвасты вялікія», «Была лыжка драўляная, а стала паламаная». Это были его первые публикации, — вспоминает Виктор. — Кастусь очень метафорично мыслил, в три года сказал о березах: «В деревья налито молоко». Детям свойственно образное мышление, но часто со временем оно куда-то исчезает. У Кастуся это остается до сих пор, только раньше он больше писал стихи, а сейчас — прозу.

Родители не редактируют произведения Кости: их интереснее читать в том виде, в котором написал автор. Максимум — исправляют грамматические и орфографические ошибки.

— Правда, в 8 лет он сочинил рассказ «Мыльныя бурбалкі», который состоял практически из одних диалогов. Кастусь тогда не знал, что такое пьеса, но по сути написал именно ее. Я помог оформить рассказ в драматическое произведение. Там действующие лица — мыльные пузыри, которые ведут себя как люди. Кастусь придумал им невероятные имена — например, Зтойкiшасi. Теперь он пишет повесть про Кая и Простособачку.

Необычные имена — часть фирменного стиля Кастуся. Однажды он написал рассказ, который так понравился редакции взрослого журнала «Макулатура», что его опубликовали. Произведение называлось «Окс, Укс, Поўн i Ыз», и это все тоже имена персонажей.

— Он не хочет называть их Вася, Петя, Саша… Может, это авангардизм, а может, мое влияние: я ему рассказал, что в детстве тоже писал сказки и, чтобы соригинальничать, придумывал имена, которых не существует, — поясняет Виктор.

Иногда Кастусь придумывает говорящие имена: в рассказе «Рамяннік» есть герои-антагонисты Нахал и Нармал. А сам рассказ — про летающий ремень, который гоняется за детьми. Это такая детская интерпретация родительских угроз «получишь ремня».

— Мы не идеальные воспитатели, и когда Кастусь баловался, пугали его этим предметом. Сейчас многое поняли, переосмыслили и научились по-другому стимулировать его делать хорошее и не делать плохое, — говорит Виктор.

Театр учит ответственности

Кастусь — лауреат многих литературных конкурсов. В конкурсе музея Янки Купалы выиграл номинацию «Лучший сказочник», а одно из стихотворений получило приз конкурса музея Якуба Коласа «Гуляй, зіма, твая часіна». Со сказкой «Сабачая чыгунка», которая впоследствии стала музыкальным спектаклем «Чыгунка», Кастусь победил в общешкольном конкурсе чтецов «Купаляняты».





При этом он ходит в творческую студию Ирины Пушкаревой, на базе которой создан семейный театр «і», в котором вместе с обычными детьми играют дети с аутизмом. Занят в спектаклях «Флейта-чарадзейка» (это первый спектакль театра, в котором приняли участие дети с аутизмом) и «Чыгунка».

— Станет Кастусь актером или писателем? Посмотрим, какие способности он будет развивать дальше. Но мы видим, что актерская игра помогает ему развивать уверенность в себе и общаться с детьми. Раньше с этим были сложности. Например, когда он ходил в детский сад, на каком-то этапе мы обнаружили, что ему проще общаться со взрослыми, чем с детьми. Кроме того, он стал понимать, что такое ответственность. На репетициях «Флейты» уставал, мог капризничать. Но когда выходил на сцену во время спектакля, всегда все делал как надо.

Родители сопровождают сына на репетициях и гастролях. Театр объездил с первым спектаклем, в котором участвуют дети с аутизмом, все областные центры.

— Хорошо, что velcom поддержал турне с «Флейтай-чарадзейкай»: люди по всей стране узнают, что есть такой театр, — говорит Виктор. — Сейчас в соцсетях уже спрашивают: «А когда вы приедете в Молодечно? А когда в Бобруйск?». Кстати, я точно знаю, что на премьеру «Чыгункі» приедут несколько зрителей из Бобруйска.

Виктор не любит акцентировать внимание на том, что в спектаклях театра «і» заняты особенные дети.

— Все люди имеют право на творческое самовыражение независимо от того, есть ли у них особенности. Когда мы рассматриваем картину или читаем рассказ, мы же не задумываемся о том, есть ли у автора какие-то особенности, — говорит он.

«Война и мир» белорусам не нужна

«Писателям некогда писать, а читателям — читать», а потому установка создать современную «Войну и мир» белорусскими авторами вряд ли будет выполнена, считает Виктор Жибуль.

— Белорусская литература успешно проскочила тот период, когда такая книга могла у нас появиться. Не думаю, что в будущем вообще кто-то станет читать произведения такого объема, потому что жизнь у людей складывается так, что времени всё меньше и меньше. Думаю, литература перейдет к малым формам, — говорит поэт.





Сам он пишет в авангардистском стиле, используя юмор и иронию. В ранние годы увлекался городским фольклором, стилистикой «страшилок», что частично находит отражение и в современном творчестве. Его волнуют такие темы, как свобода человека в мире:

— Хочу, чтобы каждый оставался сам собой, потому что иногда это тяжело. Про это и пишу, высказывая в разных образах.

Впрочем, Виктор не тешит себя пустыми надеждами изменить мир и заставить людей жить иначе.

— Возможно, то, что не удалось мне, сделает Кастусь. Ведь мы даже не представляем себе, какими возможностями могут обладать особенные люди. Кто-то считает это наказанием, мы же — даром. Нам уже есть за что им гордиться, — признается он.

Семейный инклюзив-театр «i» был сформирован в начале 2016 года. Его основателями стали МБОО «Дети. Аутизм. Родители» и компания velcom, а подготовкой юных актеров безвозмездно занялась творческая студия Ирины Пушкаревой. Первый мюзикл — «Флейта-чарадзейка» — с успехом был показан в Минске и всех областных центрах. Премьера второго мюзикла — «Чыгунка» — состоится 2 апреля во Дворце культуры ветеранов.