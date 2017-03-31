МИНСК, 1 апр — Sputnik. Премьера музыкальной сказки "Чыгунка" пройдет 2 апреля на сцене республиканского Дворца ветеранов. Пьесу написал 9-летний особенный ребенок Кастусь Жибуль, а поставил ее семейный инклюзив-театр "i", среди актеров которого в том числе и особенные дети.



© Фото: Мария Шевченко Проект о детях с аутизмом: посмотрите на них глазами любящих взрослых

"Спектакль "Чыгунка" — это вторая масштабная постановка театра, в которой наравне с обычными детьми задействованы дети с аутизмом, В прошлом году мы ставили мюзикл "Флейта-чарадзейка", с которым объехали все областные центры Беларуси", — рассказала художественный руководитель театра Ирина Пушкарева.

В этом году театр решил пойти еще дальше и представляет зрителям не просто спектакль с участием особенных детей, а постановку, написанную ребенком с аутизмом. Более того, в создании костюмов, декораций, сочинении музыки активное участие принимали воспитанники студии, в том числе дети с особенностями.

В "Чыгунке" много иносказаний, отсылок к известным произведениям, в том числе Янки Мавра, Корнея Чуковского, Льюиса Кэрролла и Уильяма Шекспира. Сказка ранее была признана одной из лучших на конкурсе творческих работ "Купаляняты", который проводил Государственный литературный музей им. Я. Купалы при поддержке Министерства культуры.

В пьесе подчеркивается уникальность каждого человека, умение уважать и принимать особенности других людей.

Премьера состоится в День информирования об аутизме, 2 апреля в 11.30 и 18.00, билеты можно приобрести в кассах Дворца ветеранов.