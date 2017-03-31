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Белорусские ученые придумали «антидот» против излучения гаджетов

01.04.2017 12:06 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Поправить свое здоровье можно при помощи телефона. Диагноз и лечение некоторые врачи назначают дистанционно. Насколько опасны сами смартфоны, ученые ответят лишь через лет 50. Можно ли обезопасить себя от опасных радиоволн, выяснила корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Младший научный сотрудник Белорусского государственного университета информатики и радиотехники Ольга Бойправ по теме радиомагнитных излучений, как говорят, «прокачана». Дома на ночь всегда выключает модем, она уверена: это снижает электромагнитные излучения, которые способны накапливаться в организме.

«Когда у вас в квартире стоит беспроводной модем и у соседа за стенкой стоит такой же беспроводной модем, может так получиться, что излучение от вашего модема накладывается на излучение соседей. В результате в комнате, где, например, спит ребенок, амплитуда излучения может достигать максимума», - говорит Ольга.

Доказано, что дети наиболее восприимчивы к радио- и электромагнитным излучениям. В некоторых странах пользоваться мобильными телефонами не рекомендуют до 14 лет.

«Научные исследования доказывают, что даже 10-минутный разговор по мобильному телефону повышает температуру на оболочках головного мозга на 0,1 градус. Это ведет к тому, что слабые клеточки погибают, а сильные начинают делиться. Это говорит о том, что отдаленные последствия этого процесса еще не изучены, - отмечает врач Ольга Антонова.

Соцсети будущего
 
 
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Врачи признают, что возможное влияние мобильных телефонов на здоровье человека можно будет доказать лишь через 50 лет.

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