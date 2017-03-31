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Из СИЗО выпустили активистов "Молодого фронта", задержанных по "делу боевиков"
01.04.2017 13:20 — Новости Общества | Tut.by
1 апреля отпущены на свободу задержанные ранее в качестве подозреваемых по уголовному делу о подготовке массовых беспорядков активисты не зарегистрированной в Беларуси организации «Молодой фронт" Дмитрий Кременецкий, Роман Васильев, Артем Левченко и Владимир Еременок.
Все они были задержаны в рамках расследования уголовного дела о подготовке массовых беспорядков и находились в СИЗО № 1 по улице Володарского. Дело возбудил Комитет государственной безопасности. Как минимум один из них — Владимир Еременок — по его словам, остается в статусе подозреваемого, ему изменена мера пресечения.
Вчера истек 10-дневный срок, в который первым задержанным по делу о массовых беспорядках должны предъявить обвинение. Вечером жены
Адвокат Мирослава Лозовского, бывшего лидера «Белого легиона»,
По
На днях КГБ
Напомним, 21 марта Александр Лукашенко
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КГБ возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках (ч. 3 ст. 293 УК РБ). Спецслужбы
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Все они были задержаны в рамках расследования уголовного дела о подготовке массовых беспорядков и находились в СИЗО № 1 по улице Володарского. Дело возбудил...
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