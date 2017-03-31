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"Плюс один": с сегодняшнего дня контроллерам будут помогать дружинники
01.04.2017 14:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 апр — Sputnik. Дружинники будут сопровождать контроллеров в общественном транспорте с первого апреля.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Контроль будет проводиться совместно с членами добровольной дружины государственного предприятия "Минсктранс", — сообщили в министерстве.
Работа дружинников оплачиваться не будет, они будут сопровождать контролеров на добровольной основе и в свободное от работы время.
Планируется, что дружинники помогут предотвратить неприятные инциденты во время оформления контролерами штрафа. Работать такие бригады будут с аудиовидеорегистраторами.
С 1 марта действует и другое нововведение — теперь контроллеры могут осуществлять проверку проездных билетов без формы. Ежемесячно штрафы за безбилетный проезд выписывают около 20 тысячам человек.
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Министерство транспорта планирует с 1 апреля в помощь контроллерам давать нескольких дружинников, которые будут выходить на работу добровольно и без...
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