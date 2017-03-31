МИНСК, 1 апр — Sputnik. Дружинники будут сопровождать контроллеров в общественном транспорте с первого апреля.

"Контроль будет проводиться совместно с членами добровольной дружины государственного предприятия "Минсктранс", — сообщили в министерстве.

Работа дружинников оплачиваться не будет, они будут сопровождать контролеров на добровольной основе и в свободное от работы время.

Планируется, что дружинники помогут предотвратить неприятные инциденты во время оформления контролерами штрафа. Работать такие бригады будут с аудиовидеорегистраторами.

С 1 марта действует и другое нововведение — теперь контроллеры могут осуществлять проверку проездных билетов без формы. Ежемесячно штрафы за безбилетный проезд выписывают около 20 тысячам человек.