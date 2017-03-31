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Дворкович рассказал о движении продовольствия из Беларуси и Турции

01.04.2017 14:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК,  1 апр — Sputnik. Российская сторона находится в постоянных консультациях с партнерами из Турции и Беларуси по вопросам движения продовольственных грузов, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Дворкович рассказал о движении продовольствия из Беларуси и Турции
© Sputnik Екатерина Штукина
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"Многие ограничения пока еще остаются, ситуация развивающаяся. Мы находимся в постоянных консультациях с турецкими партнерами. Не все идет гладко, но тем не менее стараемся находить общий язык", — сказал Дворкович, его слова приводит РИА Новости.

Что же касается перемещения продовольственных грузов из Беларуси, то вице-премьер РФ оценивает ситуацию как неоднозначную, но стороны работают над упорядочением контроля движения грузов.

"Также фактором напряженности является режим перемещения грузов из республики Беларусь, также транзитом через Беларусь. Мы также находимся в постоянных консультациях с нашими партнерами, налаживаем систему раннего оповещения о движении грузов, то есть фиксации в электронных базах информации о том, какие грузы планируется переместить", — добавил он.

 
Теги: Минск
 
 
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Вице-премьер РФ отметил, что налаживается система предварительного оповещения о движении грузов из Беларуси и транзитного следования.

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