МИНСК, 1 апр — Sputnik. МИД России разместил шуточный "автоответчик для российских дипмиссий" в своем аккаунте в Facebook.

На записи, которая пародирует автоответчик дипмиссий России в других странах, предлагается выбрать одну из услуг ведомства, чтобы "заказать звонок российского дипломата вашим политическим конкурентам" и "воспользоваться услугами русских хакеров".

А для того, чтобы заказать вмешательство в выборы, абонентам предлагают нажать цифру "три" и ждать начала избирательной кампании.

Запись сделана на русском и английском языках