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Шутка от МИД РФ: как заказать русских хакеров и вмешательство в выборы

01.04.2017 16:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 апр — Sputnik. МИД России разместил шуточный "автоответчик для российских дипмиссий" в своем аккаунте в Facebook.

На записи, которая пародирует автоответчик дипмиссий России в других странах, предлагается выбрать одну из услуг ведомства, чтобы "заказать звонок российского дипломата вашим политическим конкурентам" и "воспользоваться услугами русских хакеров".

А для того, чтобы заказать вмешательство в выборы, абонентам предлагают нажать цифру "три" и ждать начала избирательной кампании.

Запись сделана на русском и английском языках

 
Теги: Минск
 
 
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В День смеха аккаунт внешнеполитического ведомства России в Facebook представил новый "автоответчик для дипмиссий" с заказом услуг хакеров, вмешательства в выборы и...

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