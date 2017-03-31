При возникновении юридических проблем поможет адвокат, специализирующийся в необходимой вам области права. Дело может ограничиться консультацией. Но если потребуется, адвокат составит исковое заявление, запрос или жалобу, обжалует судебное решение или приговор, станет на защиту ваших интересов в суде, правоохранительных органах и других инстанциях. TUT.BY узнал, куда в Витебске можно обратиться за помощью юриста.





Если вы не знаете, к кому обратиться, то можно подойти к заведующему любой консультацией города. Он выслушает вас и предложит конкретного адвоката с достаточным опытом и квалификацией. Заведующий знает возможности и способности своих сотрудников и, разумеется, не предложит услуги специалиста, который не справится с вашим делом.

Каждый день в консультации работает дежурный адвокат, он оказывает юридическую помощь людям, пришедшим на прием.

Стоимость услуг зависит от конкретной ситуации и сложности дела.

— Средняя стоимость консультации в Витебске — 30−40 рублей. Цена может варьироваться в зависимости от сложности вопроса. По определенным категориям дел мы оказываем бесплатную помощь, например, по вопросам взыскания алиментов на несовершеннолетних детей. По уголовным делам могут назначить адвоката за счет бюджета. Получить консультацию можно и в режиме онлайн , — рассказала Татьяна Лобацкая, адвокат специализированной юридической консультации г. Витебска.

Витебская областная коллегия адвокатов — организация, которая предоставляет профессиональную помощь всем, кто в ней нуждается. Учреждение располагается по адресу: улица Советская, 2а (телефон 8 (0212) 48-53-30).

— Это управляющий орган адвокатов Витебской области, куда может обратиться человек, чтобы нанять специалиста. Коллегия решает вопросы по приему адвоката в стажеры, привлечения сотрудников к дисциплинарной ответственности, о размере членских взносов и прочее. В других случаях нет необходимости обращаться в коллегию, — пояснила Татьяна Лобацкая.

На официальном сайте коллегии отображен полный список и данные всех адвокатов области. Их количество составляет 165 человек. 150 из них работают в 24 юридических консультациях, 7 — в адвокатских бюро, 8 занимаются индивидуальной практикой.

Юридические консультации

Консультация № 1

Услуги: правовая помощь физическим и юридическим лицам. Административное, гражданское, трудовое, уголовное, экономическое, жилищное, семейное, наследственное, земельное, хозяйственное, налоговое, таможенное право; защита прав потребителей; споры, связанные с транспортом и ГАИ.

Список адвокатов — по ссылке .

Адрес: ул. Толстого, 1. Режим работы: с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00, в субботу с 9.00 до 14.00, воскресенье — выходной.

Телефоны: 8 (0212) 35-90-71 (заведующая), 35−90−95 (дежурный адвокат).

Специализированная юридическая консультация г. Витебска

Услуги: правовая защита физических и юридических лиц, а также иных лиц и организаций. Административное, гражданское, трудовое, уголовное, жилищное, семейное, наследственное, земельное, хозяйственное, налоговое, таможенное, пенсионное, страховое право. Вопросы обучения, образования, распределения; интеллектуальная собственность; призыв на военную службу; исполнительное производство, защита прав потребителей; споры, связанные с транспортом и ГАИ.

Список адвокатов — по ссылке .

Адрес: ул. Замковая, 4, оф. 203, 214. Режим работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, суббота и воскресенье — выходные.

Телефоны: 8 (0212) 61-85-23, 61−85−24.

Консультация № 2

Услуги: правовая защита физических и юридических лиц, а также иных лиц и организаций. Административное, гражданское, трудовое, уголовное, жилищное, семейное, наследственное, земельное, хозяйственное, налоговое, пенсионное, авторское, страховое право. Исполнительное производство; интеллектуальная собственность; брачный контракт; амнистия; призыв и прохождение военной службы; приватизация жилья; защита прав потребителей; споры, связанные с транспортом и ГАИ.

Список адвокатов — по ссылке .

Адрес: ул. «Правды», 46. Режим работы: с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00, в субботу с 9.00 до 13.00, воскресенье — выходной.

Телефоны: 8 (0212) 47-20-73, 47−93−28.

Адвокатские бюро и другие организации

«Правовая позиция»

Услуги: правовая помощь физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, услуги для иностранных граждан, поддержка иностранного бизнеса в Беларуси. Административное, гражданское, трудовое, уголовное, экономическое, жилищное, семейное, наследственное, земельное, хозяйственное, налоговое, таможенное право. Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью; споры о защите чести, достоинства и деловой репутации; защита прав потребителей; споры, связанные с транспортом и ГАИ.

Подробнее — на сайте . Список адвокатов — по ссылке .

Адрес: ул. Гоголя, 14, офис 308 (3 этаж). Режим работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в субботу — по предварительной записи с 10.00 до 15.00, воскресенье — выходной.

Телефоны: 8 (0212) 64-32-64, +375 (29) 710−32−64, +375 (29) 765−45−59, +375 (33) 305−00−01, +375 (29) 717−87−47.

«ЮрГрупп»

Услуги: правовая помощь физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям. Административное, гражданское, уголовное, жилищное, миграционное, наследственное, семейное право.

Подробнее — на сайте . Список адвокатов — по ссылке .

Адрес: ул. Ленина, 6а. Режим работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, суббота и воскресенье — выходные.

Телефоны: 8 (0212) 60-33-55, +375 (29) 577−33−55, +375 (44) 577−33−55.

Юридическая группа «Юрбюро»

Услуги: взыскание долга; судебные споры; сопровождение регистрации, реорганизации, ликвидации и банкротства; составление (разработка) договоров; защита прав интеллектуальной собственности; защита прав спортсменов; сопровождение внешнеэкономической деятельности; защита иностранных инвестиций; сопровождение сертификации/декларирования Таможенного союза; сопровождение аттестации соответствия в области строительства; сопровождение сертификации строительных работ; сопровождение сертификации ISO 9001 и инспекционный контроль; разработка и внедрение системы управления охраной труда (СУОТ); разработка системы производственного контроля (СПК).

Адрес: пр. Строителей, 1, оф. 157. Телефоны: +375 (29) 711−87−33, +375 (29) 713−65−51. Подробности — на сайте .

Юридическая фирма «Мировое соглашение»

Услуги: правовая помощь юридическим лицам и ИП (регистрация, реорганизация, ликвидация; лицензирование и сертификация; разработка и ведение документации; взыскание дебиторской задолженности; абонентское юридическое обслуживание; организация бизнеса «под ключ»; купля-продажа бизнеса и прочее).

Адрес: пр. Белобородова, 3, офис 425. Режим работы: с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00 (обед 13.00−14.00), суббота и воскресенье — выходные.

Телефоны: +375 (212) 27-27-27, +375 (29) 711−17−57, +375 (29) 710−83−19. Сайт .

Инкубатор малого предпринимательства «Закон и порядок»

Услуги: консультации по вопросам бизнеса, управления предприятием, маркетинга, менеджмента, интернета и т.д. для начинающих субъектов хозяйствования.

Адрес: ул. Толстого, 1 (3 этаж). Режим работы: с понедельника по пятницу с 8.30 по 17.30. Телефон: +375 (212) 66-03-35.

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