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Инвалиды собирают деньги на создание сайта о родительстве
01.04.2017 17:54 — Новости Общества | Tut.by
Начат сбор денег на создание сайта для людей с повреждением спинного мозга, которые планируют роды и воспитание детей. По оценкам, около 10 тысяч белорусов находятся в возрасте, когда возникает потребность завести семью.
Сбор денег идет на
Белорусский ресурс будет создан по его примеру — правообладатели уже дали свое согласие.
Людям также расскажут о приспособлениях, которые упрощают уход за детьми; примерах успешного родительства в Беларуси.
«Мы начинаем этот важный проект, так как мы сами являемся родителями с повреждением спинного мозга», — пишут создатели сайта. Бюджет проекта опубликован на странице сбора.
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По оценкам, около 10 тысяч белорусов с повреждением спинного мозга находятся в возрасте, когда возникает потребность завести семью.
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