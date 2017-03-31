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Инвалиды собирают деньги на создание сайта о родительстве

01.04.2017 17:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Начат сбор денег на создание сайта для людей с повреждением спинного мозга, которые планируют роды и воспитание детей. По оценкам, около 10 тысяч белорусов находятся в возрасте, когда возникает потребность завести семью.


Сбор денег идет на площадке Maesens, сумма — 1500 рублей. Команда проекта планирует создать сайт по опыту Швеции. Там уже создан сайт для просвещения людей с травмами спинного мозга, их родных и медперсонала в области фертильности, беременности, родов и воспитании детей.

Белорусский ресурс будет создан по его примеру — правообладатели уже дали свое согласие.

Людям также расскажут о приспособлениях, которые упрощают уход за детьми; примерах успешного родительства в Беларуси.

«Мы начинаем этот важный проект, так как мы сами являемся родителями с повреждением спинного мозга», — пишут создатели сайта. Бюджет проекта опубликован на странице сбора.

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