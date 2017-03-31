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Спецслужбы США: террористы создали невидимую для сканеров взрывчатку

01.04.2017 19:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 апр — Sputnik. Террористические организации разработали инновационные методы размещения в электронных устройствах взрывчатки, считает разведывательное управление США, сообщила The Tribune.

Спецслужбы США: террористы создали невидимую для сканеров взрывчатку
© Sputnik / Виктор Толочко
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Американская разведка считает, что террористические организации, включая запрещенные во многих странах ИГИЛ и Аль-Каиду, разработали взрывчатку настолько маленького размера, что ее можно разместить на месте батареи ноутбука. Эксперты предположили, что террористы заполучили оборудование, которое используется в аэропорту, чтобы на нем проверить, можно ли спрятать взрывчатку в ноутбуках и других электронных устройствах.

"Разведка показывает, что основной целью террористических групп остается коммерческая авиация, включая контрабанду взрывных устройств в электронике", — сообщило в комментарии телеканалу министерство внутренней безопасности США.

Ранее США объявили о намерении ввести запрет на провоз электронных устройств на борту самолетов, следующих в Соединенные Штаты из восьми стран Северной Африки и Ближнего Востока. Запрет введен на неопределенный срок. Теперь планшеты и ноутбуки нужно сдавать в багаж, небольшие гаджеты можно оставить на борту. Позже Великобритания также объявила о введении аналогичного запрета на некоторых рейсах.

 
Теги: Минск
 
 
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По мнение спецслужб, новые изобретения террористов не видят сканеры, установленные в аэропортах.

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