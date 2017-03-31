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Команда Лукашенко по хоккею вышла в финал любительского турнира

01.04.2017 18:22 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Хоккейная команда Александра Лукашенко вышла в финал республиканского любительского турнира. Со счетом 10:3 хозяева разгромили гостей из Брестской области, передает телеканал «МИР 24».

Игра получилась напряженной. Хозяева льда полностью владели инициативой и вели в счете с первых минут матча. А вот брестчане оказались в роли догоняющих. В президентской дружине хет-трик оформил Павел Белый. В активе Александра Лукашенко - три результативные передачи. Дважды отличился Степан Пономарев и получил приз лучшего игрока.

«А что тут рассуждать. Приходи и играй в хоккей. Получай удовольствие и доставляй удовольствие болельщикам. Вот и все! А победит сильнейший», - рассказал нападающий команды Президента Республики Беларусь Степан Пономарев.

«Здесь нагрузки приличные. Все хоккеисты высокого уровня. Создают помехи, интересно играть», - поделился вратарь команды Брестской области Вадим Бойко.

В предыдущих любительских турнирах команда президента Беларуси семь раз одерживала победу. По разу триумфаторами становились хоккеисты Гомельской и Минской областей.

 
 
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Игра закончилась со счетом 10:3, ранее команда президента Беларуси одержала семь побед.

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