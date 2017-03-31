МИНСК, 1 апр — Sputnik. Канадский сайт торговли недвижимостью выставил на продажу участок земли площадью в два гектара, на котором помимо жилого дома с гаражом размещается 340 старых стареньких автомобилей.

Сейчас автору объявления Майклу шестьдесят лет, машины он коллекционировал больше половины своей жизни.

"Это не просто покупка земли, здания и автомобилей. Это отличная возможность для любителей раритетных авто жить в прекрасном месте и заниматься любимым делом - реставрированием старинных автомобилей. Ценность этого места значительно превышает заявленную стоимость", — говорится в объявлении .

Владелец оценил участок примерно в миллион долларов, кроме автомобилей там много строительных материалов. Автор объявления собирал старые машины почти сорок лет, и среди них есть те, которые можно выгодно продать. Стоимость некоторых раритетов превышает 26 тыс. долларов. В коллекции любители заметили Bugatti Veyron, Roll-Royce Dawn, Ferrari 488 GTB и другие раритетные автомобили.