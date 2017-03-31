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Канадец продает кладбище автомобилей, которое собирал 40 лет

01.04.2017 19:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 апр — Sputnik. Канадский сайт торговли недвижимостью выставил на продажу участок земли площадью в два гектара, на котором помимо жилого дома с гаражом размещается 340 старых стареньких автомобилей.

Сейчас автору объявления Майклу шестьдесят лет, машины он коллекционировал больше половины своей жизни.

"Это не просто покупка земли, здания и автомобилей. Это отличная возможность для любителей раритетных авто жить в прекрасном месте и заниматься любимым делом - реставрированием старинных автомобилей. Ценность этого места значительно превышает заявленную стоимость", — говорится в объявлении.

Владелец оценил участок примерно в миллион долларов, кроме автомобилей там много строительных материалов. Автор объявления собирал старые машины почти сорок лет, и среди них есть те, которые можно выгодно продать. Стоимость некоторых раритетов превышает 26 тыс. долларов. В коллекции любители заметили Bugatti Veyron, Roll-Royce Dawn, Ferrari 488 GTB и другие раритетные автомобили.

 
Теги: Минск
 
 
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Жители Канады выставили на продажу участок земли вместе со старыми автомобилями, которые там оставили владельцы.

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