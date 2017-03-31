В Беларуси появилась первая женская команда по американскому футболу. На поле девушки выходят после работы. Как они готовятся побеждать, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24»узнала Анна Данилюк.

Этим девушкам надоело смотреть американский футбол по телевизору. Они решили, что сами могут выйти на поле и создали команду «Минские ангелы» с совсем не ангельским характером.

«Это отличная возможность раскрыть лидерский потенциал, как-то быть более уверенными в себе, быть более уверенными в своей внешности, спорт это такой инструмент, чтобы потом эту уверенность применять в различных сферах жизни», - отметила спортсменка Анна Бонадренко.

Энергии у «ангелов» много, да и команда слаженная.

«Я не могу сказать, что кто-то лучше, кто-то хуже. Они все играют на одном уровне, проявляют усердие. И общей физической подготовкой мы занимаемся сами. Подготавливаем их к тому, чтобы они могли полноценно выступать как спортсмены», - рассказал тренер «ангелов» Илья Петров.

Спортсменки тренируются в свободное время. Вероника Язневич играет в американский футбол уже год. Девушка с детства увлекалась разными видами спорта, но, кажется, именно здесь нашла себя. Ни особенности игры, ни внезапные трудности ее не остановили.

«Ничего не ломала, никогда в жизни. И я, когда пришла в этот вид спорта, сломала себе руку, но я была рада, если честно, это было счастье», - вспоминает спортсменка.

Агрессивная игра не смутила и Наталья Орлову. Она заглянула на тренировку и сразу поняла: это то, что ей нужно.

«Я хочу заниматься спортом, я чувствую, что у меня много энергии, мне нужно ее куда-то вкладывать. И чтобы не вкладывать ее в эмоции, скандалы, ее нужно куда-то выражать», - сказала Орлова.

Сейчас в команде девушек играет всего 10 человек.

Для «Минских ангелов» американский футбол возможность не только быть в форме, но и проявить себя, а еще обрести уверенность в своих силах.